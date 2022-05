Al tiempo en que rechazó sacar el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) del Departamento de Seguridad Pública (DSP), el gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy, lunes, que han reducido la cantidad de estructuras con toldos azules, pero no proveyó fecha de cuándo, en definitiva, serán eliminados.

De acuerdo con el Departamento de la Vivienda, aún quedan 3,646 estructuras con toldos o techos azules a casi cinco años del azote del huracán María.

“Llegamos a tener cerca de 20,000 toldos en un momento dado y ha habido una reducción enorme, y hay dos esfuerzos en curso para atenderlos: uno de parte del Departamento de la Vivienda y otro de ODSEC (Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico). Aparte de que hay entidades sin fines de lucro atendiendo también la situación. Seguiremos hasta que no quede ninguno”, afirmó el gobernador.

Sin embargo, cuando se le preguntó cuál es la meta del gobierno o para cuándo esperan que no haya ni un solo toldo azul, Pierluisi no ofreció fecha, sino que habló de lo complicado que resultaba esa faena.

“Es que sabemos que algunos de estos toldos están en viviendas que realmente están ubicadas en áreas donde no son seguras y si acaso lo que procede es una reubicación de sus propietarios o inquilinos y eso sabemos también que no necesariamente es algo fácil de lograr. Hay personas que insisten en quedarse donde están, aunque no sea seguro, pero seguiremos. Seguiremos. Estamos atendiendo el asunto”, indicó el gobernador.

Un desglose de dónde están ubicados los toldos azules a través de la isla, solicitado por El Nuevo Día, revela que la mayor cantidad están concentrada en San Juan (281), Toa Baja (165), Loíza (135), Carolina (133) y Bayamón (124).

En septiembre del 2021, el gobernador anunció la asignación de $20 millones -provenientes de los fondos del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés)- para la segunda fase del programa de reparación y rehabilitación de techos azules que estaría a caro de la ODSEC.

La iniciativa perseguía que la ODSEC atendiera los casos de techos azules que el Departamento de la Vivienda no ha podido debido a que las guías federales requieren ciertos requisitos como, por ejemplo, poseer título de la propiedad.

Este medio solicitó y aguarda por la cifra de estructuras con toldos azules que había al comienzo de la administración de Pierluisi y cuál es la meta para eliminarlos.

¿Qué hará con el NMEAD?

La temporada de huracanes comienza este miércoles, 1 de junio, y se extiende hasta el 30 de noviembre. Aunque el gobierno ha indicado que están preparados para atender cualquier fenómeno atmosférico que llegue a la isla, expertos en manejo de emergencias han señalado que la burocracia en la que han sumido al NMEAD así como los problemas de comunicación obstaculizan la agilidad necesaria para una respuesta adecuada en caso de una emergencia.

Pierluisi descartó sacar el NMEAD del DSP y más bien reiteró las expresiones del comisionado Nino Correa, quien entiende que la dependencia funciona bien donde está porque hay estrecha comunicación con el Ejecutivo.

Asimismo, el gobernador sostuvo que próximamente estará constituyendo un concilio compuesto por exdirectores de lo que hoy es el NMEAD para que le asesore, un compromiso público que anunció en abril pasado.

“Ya estamos en proceso de comunicarnos con los exdirectivos del NMEAD para verificar su disponibilidad. Obviamente, tienen que estar disponibles para ayudar a mi administración a enfrentar estas emergencias. Hay propuestas como hoy vi una planteada que requerirían legislación”, dijo.

“Algunos todavía abogan por que se saque al negociado de la sombrilla de Seguridad Pública. Pero como bien dijo Nino Correa, eso no ha impedido en lo más mínimo la gestión del negociado. Al revés, la comunicación es excelente. Esto tiene la mayor prioridad. Debemos estar enfocados en los preparativos y en eso hemos estado enfocado nosotros en el gobierno y estamos ahora exhortando al pueblo en general a que estemos preparados”, continuó Pierluisi.

El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) pronosticó para esta temporada de huracanes, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, la formación de hasta 21 tormentas en el océano Atlántico.