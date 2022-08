El gobernador Pedro Pierluisi dijo este miércoles, que, “en términos generales”, ve con “buenos ojos” la reforma policial que comenzó en el 2013 y debe culminar a finales del próximo año.

Además, opinó que “han habido grandes avances” y que ha impartido instrucciones para que se agilice con su cumplimiento.

“La reforma, me consta, que tiene un sin número de áreas en las que la Policía tiene que hacer cambios. Sé que ha habido gran avance, pero todavía quedan áreas en las que la Policía no está en cumplimiento. Las instrucciones que yo he dado, tanto a nivel del secretario de Seguridad Pública como del comisionado de la Policía, (Alexis Torres y Antonio López, respectivamente) es que se agilice ese proceso de cumplimiento para tratar de lograr que llegue a feliz término a finales del 2023″, dijo el primer ejecutivo.

PUBLICIDAD

“Lo digo porque también sé que tanto Tribunales como el propio Departamento de Justicia federal no favorecen que estas reformas se extiendan más de la cuenta. Son muy costosas y lo importante es lograr avances, lograr mejoras”, agregó.

Las expresiones del gobernador surgieron luego de que se le pidiera su reacción en cuanto a críticas que ha recibido la reforma por parte de gremios policiales que la perciben como un asunto que le ata las manos. El gobernador dijo que “las generalizaciones no me agradan”.

De inmediato, precisó las áreas en las que ve avances en la Policía gracias a la reforma.

“Yo sé que han habido grandes mejoras en varias áreas de interés personal mío. Por ejemplo, que la Policía tenga adiestramientos continuos, que tengan protocolos específicos, por ejemplo, para el uso de fuerza y que también las investigaciones internas, los procesos de investigaciones internas por cosas como, por ejemplo, hostigamiento sexual o laboral, pues todas estas cosas hayan unos procesos claros, que se mejoren también en el área de recopilación de estadistas. Son áreas que para mí son importantes. El reclutamiento y adiestramiento de cadetes. Todo eso está en esa reforma”, apuntó.

“Quizas lo más controversial son la reglas que tiene para el uso de fuerzas, pero en términos generales, por lo que yo conozco, son reglas razonables. Así que no veo con malos ojos el que hemos tenido esta reforma. Si acaso, en este momento, mi responsabilidad es que se cumpla”, agregó.

Aunque no precisó su nombre, dijo que una abogada, adscrita a su Oficina comparece ante el Tribunal Federal en cada vista sobre la reforma y lo representa a él.

“Yo estoy, por lo menos de mi parte, haciendo lo que puedo hacer y sé que están las criticas. Yo no las voy a suscribir porque yo, en términos generales, veo la reforma con buenos ojos”, puntualizó el gobernador.