En un tono fuerte y tras hacer una pausa y tomar aire, el gobernador Pedro Pierluisi dijo este jueves que el reclamo que hace el doctor Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, exigiendo la renuncia de Carlos Mellado como secretario de Salud caerá “en oídos sordos”.

“Ese señor está haciéndole un flaco servicio al Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Ha estado faltándole el respeto a este servidor y al secretario de Salud, entre otros, desde que asumió su posición. Con esa actitud no está representando bien a los que se supone que represente”, soltó el primer ejecutivo cuando se le pidió su reacción al concluir una conferencia de prensa.

El mandatario, incluso, comparó a Díaz Vélez con algunos políticos.

“Básicamente todo el tiempo está ataque tras ataque, falta de respeto tras falta de respeto, menospreciando la labor del secretario y todo el equipo del Departamento de Salud. Hablándole a las gradas. Está actuando como un político de la peor calaña y no como un profesional de la medicina. Y con ese tipo de actitud no va para ningún lado. No aporta nada positivo a Puerto Rico así que realmente ese llamado cae en oídos sordos. Si acaso, que se salga del medio porque no está aportando absolutamente nada”, sentenció Pierluisi.

PUBLICIDAD

Díaz Vélez repudió las aspiraciones políticas de Mellado, quien en marzo pasado confirmó que le interesaba el cargo de comisionado residente en Washington. A juicio del líder gremial, Mellado tiene un conflicto de interés y la isla “necesita un líder 100% entregado, no con agendas políticas”.

Alegó que Mellado mantiene la agencia en una “debacle”.

“Hay una crisis de salud”, dijo Díaz Vélez.

El gobernador no entró a comentar sobre las acusaciones del cardiólogo contra Mellado.