El designado secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, anticipó que hoy, lunes, anunciará nuevas restricciones para la entrada de pasajeros a través de los aeropuertos del país ante el reciente aumento de contagios del COVID-19.

“En el día de hoy vamos a hacer unos anuncios y vamos a ajustar los tornillos bastante duro”, indicó en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

“Nosotros estamos trabajando en eso y en el día de hoy estaremos firmando esa orden para restringir la entrada y garantizar que todas las personas que entren tengan un PCR (prueba molecular de COVID-19) negativo”, añadió.

El Nuevo Día reportó ayer que el gobierno evalúa implementar el restrictivo modelo de Hawái para atajar contagios en los aeropuertos.

El modelo de Hawái exige solo pruebas moleculares negativas de laboratorios certificados para permitir la entrada de los pasajeros al estado y evitar resultados falsificados. De no proveerlo, el pasajero debe permanecer en cuarentena en el lugar que visitará bajo la responsabilidad del gerente del establecimiento, si es un lugar privado, o del residente si es una casa.

De no cumplir con la cuarentena, hay multas contra el gerente o el dueño del hogar. No se permite salida alguna del pasajero, ni siquiera para comer o hacerse la prueba, hasta tanto cumpla la cuarentena y costee la prueba para detectar si tiene o no el virus. La prueba se hace en el lugar de alojamiento del visitante.

Hasta ahora, los pasajeros que llegan a Puerto Rico deben proveer información personal y escoger una de tres opciones para el monitoreo. Puede presentar evidencia del resultado negativo de una prueba para detectar COVID-19 de no más de 72 horas antes de su llegada a la isla, comprometerse a hacerse una prueba molecular PCR y, mientras espera por los resultados, permanecer en cuarentena, o no hacerse la prueba con el compromiso de que estará en cuarentena por 14 días.