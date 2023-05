A 100 días de la firma del acuerdo de privatización para la operación y mantenimiento de la flota de generación eléctrica, la fase de reclutamiento de personal está retrasada respecto al calendario fijado contractualmente; no obstante, tanto Genera PR como la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) expresaron su optimismo en que la empresa estará en condiciones de entrar en funciones el 1 de julio, tal como está previsto.

“En estos momentos, la prioridad es el reclutamiento. Ya superamos los 300 empleados de las plantas contratados, que son muy buenas noticias. Vamos a un ritmo bastante saludable y acelerado. Ese proceso de ofrecerle a todos los empleados, orientarlos, ir a las plantas, dialogar con ellos y explicarle cómo han sido las ofertas, yo creo que ha sido muy bueno. Nuestro equipo de recursos humanos ha hecho una labor extraordinaria ayudando en este proceso”, señaló el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Genera PR, Iván Báez.

Báez especificó que, entre trabajadores de las centrales y gerenciales, Genera PR ha contratado a 278 empleados en posiciones definidas como “claves” para el funcionamiento del sistema de generación.

Las cifras ofrecidas, sin embargo, aún están por debajo de la mitad de los aproximadamente 800 trabajadores de plantas con los que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cuenta y que, se espera, igualmente Genera PR requeriría para iniciar sus operaciones. A inicios de febrero, el director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés, dijo a El Nuevo Día que la aspiración era que más del 90% de ese grupo hiciera la transición a la compañía privada.

El calendario de transición contenido en el anejo VII del contrato entre Genera PR, la AAPP y la AEE disponía que el reclutamiento y evaluación de los empleados actuales de la corporación pública debían haberse completado alrededor de la semana 12 del proceso, período que se cumplió a mediados de abril.

“Yo creo que es un proceso que conlleva mucha orientación y, como son ofertas individualizadas, son reuniones uno a uno con los empleados. Por eso, quizás, el proceso fue un poquito más lento. Pero yo creo que, en la medida que se van explicando las ofertas y las oportunidades que tienen de crecimiento, definitivamente están entendiéndolas y aceptando”, sostuvo Báez.

En total, Genera PR se hará cargo de 12 instalaciones de generación fósil, entre ellas, las cuatro centrales principales de la AEE: Aguirre (Salinas), Palo Seco (Toa Baja), San Juan y Costa Sur (Guayanilla). Además, se transferirán otras ocho instalaciones de respuesta rápida, por lo que la empresa tendrá en sus manos 59 unidades de generación, de las cuales 16 están fuera de servicio.

Conforme la AAPP

Al igual que Báez, Fontanés enfatizó que el enfoque, a menos de dos meses para que Genera PR asuma control de las centrales, es el reclutamiento de trabajadores.

“Más de 300 empleados han aceptado moverse a Genera y nuestra meta, obviamente, es que sean muchos más. Todavía estamos en ese proceso y falta bastante tiempo. Creo que, hasta ahora, se están moviendo todas las cosas como entendemos que debe ser”, acentuó, en entrevista separada, asegurando que el pasado lunes “más de 60″ trabajadores aceptaron ofertas.

El contrato de operación y mantenimiento otorgado a Genera PR definió el “Target Service Commencement Date” (Fecha Objetivo para el Inicio de Servicio) como 100 días luego de la firma, término que se cumple hoy. No obstante, Fontanés aseguró que la idea de las partes siempre fue completar el traspaso el 1 de julio, coincidiendo con el inicio del nuevo año fiscal.

“Desde la firma del contrato, nos sentamos con Genera, la AEE y con LUMA –como operador de transmisión y distribución– (y se logró) acordar que el día de comienzo de operaciones fuera el 1 de julio”, dijo Fontanés. “Cuando llegamos a ese acuerdo entre todo el mundo, un poco se flexibiliza ese período, porque teníamos más tiempo. Nos ha dado más flexibilidad en términos de cómo se ha manejado la parte de las orientaciones, volver a las plantas y continuar los mismos ejercicios con un poco de más calma. También, el proceso de aprobación del Plan de Transición Voluntaria (PTV), que se solicitó a la Junta de Supervisión (Fiscal, JSF), nos tomó un tiempo”.

Tanto Fontanés como Báez estipularon que el 10 de mayo será un día clave en lo que resta de transición, pues se cumple el plazo para que los empleados de la AEE acepten participar del PTV, un programa que les concedería un incentivo equivalente a seis meses de salario si se mueven a Genera PR.

“Eso no impide que, aunque no hayan firmado el PTV, puedan venir a trabajar con nosotros. Nosotros vamos a continuar ese proceso de reclutamiento, porque las ofertas tienen un mes de duración”, afirmó Báez.

Minimiza advertencia de Colón

De otra parte, Fontanés discrepó de los planteamientos que hiciera, el pasado 18 de abril, el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, al solicitar a la JSF que permitiera a la corporación pública continuar realizando aportaciones patronales a los planes de pensiones de los trabajadores con más de 25 años de experiencia que se movieran a Genera PR. La JSF denegó la petición.

Colón planteó, en síntesis, que las dudas con el plan de retiro provocaron que –hace dos años– una gran cantidad de trabajadores desistiera de movilizarse a LUMA, e instó a la JSF a evitar una repetición de esa situación. Según Colón, el anticuado sistema de generación que Genera PR heredará requiere “conocimiento particular” y “destrezas únicas” para operar, por lo que “es imperativo que el personal con experiencia en la operación y mantenimiento de las unidades generatrices acepte las ofertas de empleo con Genera”.

La oficina de prensa de la AEE no hizo disponible a Colón para entrevista, refiriendo las preguntas a la AAPP.

“Ahora mismo, no tengo conocimiento de las expresiones del director ejecutivo (Colón)”, alegó Fontanés. “Pero, basado en lo que me estás comunicado, nosotros, ahora mismo, no tenemos ninguna preocupación. Estamos temprano en el proceso de reclutamiento. Hay más de 1,000 puertorriqueños que también han solicitado a estas plazas a través de la página de Genera”.

Josué Mitjá González, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), denunció, entretanto, que las ofertas presentadas por Genera PR a los trabajadores han carecido de uniformidad o de criterios claros que justifiquen las diferencias.

“El método que han utilizado de entrevistas y ofertas, los trabajadores se han sentido que están atentando contra la dignidad de ellos como trabajadores. Los ofrecimientos que hacen a uno u otro en el mismo taller lo que realmente provoca es discordia entre los compañeros. ¿Por qué si yo soy más viejo me ofrecen poco, y a ti, si eres más nuevo, te ofrecen más? (…) Están creando un tipo de violencia laboral basándose en las propias ofertas que están tirando”, señaló el líder sindical.

Asimismo, puntualizó Mitjá González, Genera PR no ha establecido comunicación con el liderato de la Utier, pese a que el propio contrato provee para que eso ocurriera en las primeras tres semanas de la transición.

“Eventualmente, nos estaremos reuniendo con todos los gremios. Pero, en este momento, prioritariamente, estamos hablando con los empleados de las plantas (individualmente). Básicamente, había una prioridad por reclutamiento y entendíamos que, como eran ofertas individuales, preferíamos reunirnos de manera individual”, replicó Báez, al tiempo que Fontanés planteó que desconocía si se habían materializado reuniones o si el gremio “había hecho algún acercamiento”.

Báez estimó que, a mediados de mayo, será posible conocer cuántos trabajadores Genera PR deberá subcontratar o reclutar de manera externa a la AEE. Además de evaluar a las personas que han sometido sus resumés directamente, la empresa podría suplementar su fuerza laboral a través de PIC Group, una forma a la que paga $4 millones a lo largo del proceso de transición para asesorar en el tema de reclutamiento. De acuerdo con su portal cibernético, PIC Group opera y mantiene centrales generatrices en países como Estados Unidos, República Dominicana y Nigeria.

“Yo te aseguro que el personal (unionado) está suficientemente claro para no caer en ese engaño que quieren hacer con los trabajadores, y es lamentable que pongan en riesgo la seguridad del país porque simplemente quieran privatizar y usar esos fondos federales a través de estas compañías que crean”, puntualizó Mitjá González, al preguntársele si vislumbra que Genera PR logre reclutar el personal que necesita antes del 1 de julio.

Báez y Fontanés insistieron, sin embargo, que no se prevé tener que retrasar la fecha de entrada de Genera PR, una posibilidad que el contrato contempla, aunque acarrea potenciales penalidades contra la empresa.

“No está en el panorama en lo absoluto”, recalcó el jefe de la AAPP.

El portavoz de Genera PR agregó, en tanto, que, además de los esfuerzos de reclutamiento, la subsidiaria de New Fortress Energy se encuentra inmersa en reuniones con entidades federales, incluyendo la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, que lideran un grupo de trabajo para “estabilizar” el componente de generación, a través de la instalación de siete megageneradores portátiles capaces de producir hasta 350 megavatios de energía. Los megageneradores deben estar operantes en algún momento del verano.

Báez dijo que ha mantenido conversaciones con gremios comerciales, con miras a que “el 100%” del equipo que Genera PR requiera sea suplido por vendedores domésticos, y agregó que espera reunirse con todos los alcaldes en los próximos meses.

“Trataría de reunirme con todos (antes de completar la transición), pero si no, me reúno con ellos después. Es una comunicación ‘ongoing’ (continua). Hacer ‘one-on-one’ (uno a uno) es mi meta. Y también, con los oficiales electos en el Senado y la Cámara (de Representantes), el liderato y todos los legisladores con los que me pueda reunir”, enumeró.