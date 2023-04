La denegatoria de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a una propuesta para que empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que hicieran la transición a Genera PR luego de más de 25 años de servicio fueran elegibles a un programa especial de retiro podría colocar en riesgo la operación de las centrales generatrices, de acuerdo con la gerencia de la corporación pública y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier).

Al rechazar la petición, la JSF argumentó que –de todas formas– las alternativas para esos trabajadores no implicarían mayores beneficios laborales.

El presidente de la Utier, Josué Mitjá González, aclaró que el sindicato no impulsó la petición que la AEE presentó a la JSF. Según el director ejecutivo de la corporación pública, Josué Colón –en una carta del 18 de abril–, de los aproximadamente 800 trabajadores de las plantas eléctricas, cerca de 100 cuentan con más de 25 años de experiencia y hubieran cualificado para esta ventana.

En síntesis, la AEE propuso continuar haciendo aportaciones patronales al retiro de este grupo de empleados, de forma que, aun al moverse a Genera, retuvieran el beneficio de una pensión definida sin estar sujetos a la prevista congelación del plan.

“Es una acción independiente del director ejecutivo porque el director ejecutivo sabe que, si no tiene los expertos en el sistema eléctrico, esto se va a apagar y no va a funcionar. Responsablemente, le está diciendo eso porque él sabe lo que va a pasar en el sistema eléctrico si el personal con el ‘expertise’ no se queda”, afirmó Mitjá González. La Utier ha exigido que Genera PR se convierta en patrono sucesor de la AEE, una alternativa que el gobierno descartó en las negociaciones contractuales.

En la misiva a la JSF, Colón planteó que las preocupaciones en torno al retiro fueron uno de los “principales factores” que los trabajadores de la AEE consideraron hace dos años, cuando se concretó la transición de la red de transmisión y distribución a LUMA Energy. “Esta experiencia adversa con la transición a LUMA debe tomarse en cuenta al considerar las preocupaciones de los empleados del sistema de generación”, sostuvo el director ejecutivo.

Según Colón, el anticuado sistema de generación que Genera heredará requiere “conocimiento particular” y “destrezas únicas” para operar.

“Por lo tanto, es imperativo que el personal con experiencia en la operación y mantenimiento de las unidades generatrices acepte las ofertas de empleo con Genera PR”, subrayó el jefe de la AEE.

El vicepresidente de Asuntos Públicos de Genera, Iván Báez, describió el trámite de reclutamiento como un proceso “ongoing” (continuo), y afirmó que hay cerca de 150 empleados firmados. De acuerdo con Báez, el 10 de mayo habrá mayor certeza sobre el total de empleados que harán la transición, pues ese día se cumple el plazo para participar del llamado Programa de Transición Voluntaria (PTV), un incentivo equivalente a seis meses del salario en la AEE.

Báez no precisó cuántos de los cerca de 100 empleados con sobre 25 años de servicio han aceptado o rechazado las ofertas de Genera, pero aseguró que la petición para la ventana de retiro no provino de la empresa.

“Entiendo que es un asunto que debe ser dilucidado entre la AEE y la Junta de Control Fiscal”, planteó Báez.

En contraste a la advertencia de Colón a la JSF, Báez se expresó confiado de que Genera contará con el personal necesario para operar las unidades generatrices desde el 1 de julio, cuando finaliza la ventana contractual para completar la transición.

“Entendemos que sí (lograremos reclutar los empleados). El proceso va bastante bien. Lo más importante es orientar a las personas. Una vez entienden el proceso de la oferta, aceptan. Esas orientaciones individualizadas empezaron la semana pasada y continúan esta semana. Se están visitando todas las plantas con el equipo de recursos humanos”, dijo Báez.

Mitjá González, no obstante, aseguró que, en su caso, como empleado de Costa Sur, en Guayanilla, “no he recibido nada”.

Báez describió las ofertas laborales de Genera como “bien competitivas”, afirmando que, además de los beneficios estipulados en ley, como licencias de vacaciones y enfermedad, contemplan la posibilidad de que el trabajador tome unas 64 horas al año de licencias “personales”, programas de “ayuda al empleado”, un plan de retiro 401K, bonos por referir potenciales candidatos a empleo y una “mejor calidad de vida” debido a una jornada laboral de cuatro días semanales por 12 horas.

“Dicen, por ejemplo, que te ofrecen $60,000 y los días de enfermedad, vacaciones, plan médico y 401K que dice la ley. Cuando sacas números, la persona se da cuenta que, en el total, está perdiendo. Vas a trabajar 12 horas, me vas a pagar ‘overtime’ a tiempo y medio después de las 10 horas (diarias), ¿y yo te voy a regalar ocho horas (semanales) y además voy a tener menos días de enfermedad, menos días de vacaciones?”, cuestionó Mitjá González.

La denegatoria de la JSF

La JSF, al rechazar la propuesta de la AEE –en una carta del 24 de abril– catalogó de “infundadas” las preocupaciones sobre pérdida de beneficios de retiro. El director ejecutivo del organismo, Robert Mujica, señaló que, independientemente de si los empleados hacen la transición a Genera, los trabajadores de la AEE mantendrán sus beneficios de pensión adquiridos hasta la fecha en que el plan de retiro se congele, una vez se confirme el Plan de Ajuste de deuda de la corporación pública.

Mujica agregó que, de moverse a otras agencias del gobierno, los trabajadores recibirían el mismo salario que en la AEE, “probablemente” con menos horas extra. Mientras, afirmó que, de moverse a Genera, recibirían “con toda probabilidad” un salario base mayor, al tiempo que participarían del PTV.

“Lo anterior demuestra que estos empleados tienen sustancialmente más incentivos para aceptar una oferta de empleo con Genera, en lugar de transferirse al gobierno”, arguyó la JSF.

La AEE calculó que las aportaciones anuales correspondientes a los planes de pensiones de estos trabajadores tendrían un costo de $2.179 millones, lo que catalogó como un impacto fiscal “menor” al que supondría que los empleados optaran por ser transferidos a agencias públicas, donde devengarían un salario del gobierno. Asimismo, subrayaron que, en ese caso, Genera tendría que reclutar personal externo y de consultoría para operar adecuadamente las centrales.

“Bajo cualquier escenario, incluida la movilidad dentro del gobierno, el Plan de Retiro de la AEE se congelará, y el empleado solo podrá cobrar sus beneficios acumulados hasta la fecha de congelación, y no una pensión por mérito completa”, acentuó Mujica, quien además tildó de “discriminatorio” para empleados con menor antigüedad que se creara un programa exclusivo para trabajadores con 25 años o más de experiencia.

“Esta situación podría provocar que estos otros empleados solicitaran trato preferencial similar al que ninguno tiene derecho para aceptar ofertas de empleo con Genera, exacerbando la situación actual y potencialmente multiplicando los costos, a expensas de los consumidores”, agregó la JSF en la misiva.