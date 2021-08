Pese a las medidas de seguridad, Gloria Mendoza mantenía algo de temor de contagiarse con el COVID-19 cuando tuvo que reportarse a trabajar de forma presencial en la División de Derechos Civiles de la Autoridad de Carreteras.

Ahora que la gran mayoría de los empleados que está de forma presencial tiene que evidenciar que se han vacunado, manifestó que se siente más segura, como medida adicional al uso de mascarillas e higiene, entre otras protecciones.

“Claro que sí, completamente segura”, expresó Mendoza.

“Respeto a los que no quieran por la razón que sea, pero en mi caso, yo no quería que me entubaran en caso de que me contagiara, y pensando en mis hijos y familia”, agregó.

Mendoza es una de miles de empleados públicos que regresaron a sus labores hoy, cuando entró en efecto la nueva orden ejecutiva que les requiere estar vacunados o haber presentado evidencia de exención por razón religiosa o de salud.

PUBLICIDAD

Gloria Mendoza indicó que se siente más segura ahora al reportarse a trabajar en la Autoridad de Carreteras al saber que casi todos los empleados están vacunados contra el COVID-19.

José Vázquez, empleado de la Administración de Servicios Generales en el Centro Gubernamental Minillas, indicó que “todo está trabajando bien y funcionando bien... Se están vacunando. Hay que hacerlo”.

Un empleado de otra agencia con sede en Minillas indicó que ya habían sometido información previamente, pero hoy estaban solicitando que se presentara la tarjeta de vacunación una vez llegaran a su puesto de trabajo.

El Nuevo Día supo que en otras agencias gubernamentales se estaba pidiendo hoy la evidencia del cumplimiento con las dosis.

Por su parte, la jefa de personal del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Cristina Salib, sostuvo que esa agencia se gestionó con varias semanas de anticipación y reconoció el sentir de Mendoza, al comentar que “la gente está más tranquila”.

“Esa era una de las preocupaciones cuando comenzó todo esto de la pandemia y se determinó que había que regresar a presencial, muchas de las personas tenían mucho nerviosismo y ansiedad de que las personas no estuvieran vacunadas, que fueran demasiadas personas en las oficinas y no se pudiera hacer el trabajo de la manera más segura”, relató Salib.

“Pero, dado que la mayoría se tiene que vacunar, sentimos que nuestros empleados están un poco más tranquilos”, añadió.

Mientras, la directora de Recursos Humanos del Departamento de Transportación y Obras Públicas, María Franco, indicó que de los sobre cerca de 1,600 empleados a nivel de Puerto Rico, las solicitudes de exención de vacunación por razones médicas o de salud “no llegan a 20”.

PUBLICIDAD

“Hace más de una semana se había hecho una petición a los directores (de DTOP) que hicieran inventario de personas vacunadas y no vacunadas”, agregó. “Diría que el más del 90% de nuestros empleados está vacunado y los que no están, han hecho su cita para la primera dosis, y para la segunda será antes del 30 septiembre”.