¿Cómo obtener el Real ID si no nació en Puerto Rico y no tiene pasaporte?

Si usted no nació en Puerto Rico y no tiene pasaporte, podría complicarse el trámite para obtener la tarjeta de Real ID -que a partir de este miércoles será un requisito para viajar entre las jurisdicciones de Estados Unidos-, pero existen mecanismos para validar la información con el lugar en el que nació y que pueda completar la gestión.

No obstante, advirtió que esos trámites pueden demorar, a diferencia de si es una persona nacida en la isla.

En el caso de un puertorriqueño no nacido en la isla u otro ciudadano estadounidense, se valida su identidad con una copia del certificado de nacimiento que haya sido emitida del 2010 en adelante .

“Puerto Rico tiene esa comunicación con los diferentes estados de la nación. Sin embargo, cada estado tiene su forma de validación. Por ejemplo, por decirle, puede ser que algún estado solicite que el número de serie de la parte derecha de su acta de nacimiento, esa es la que vamos a introducir para poder hacer la validación . Eso es lo que provoca, tal vez, que no tengamos la misma rapidez de poder validar, como cuando vayamos a nuestra acta de Puerto Rico. Y esto mismo está ocurriendo en los 50 estados”, explicó la funcionaria en declaraciones a la prensa el domingo.

“Cada quien tiene su forma de validar. Y lo que estamos haciendo es que, acá en Puerto Rico, ya tenemos, ya hemos tenido algunos retos en los meses pasados, pero ya hemos sobrepasado esos retos. Estamos validando actas de nacimiento de Estados Unidos. Lo que sí es que estamos pidiendo a la ciudadanía, en caso de que, al momento no valide el acta de nacimiento del estado de donde nació, que nos permita la información, número de teléfono, entrar más profundamente a validar directamente con el estado. Y, entonces, le llamamos para poder darle su validación”, agregó.

“Personas extranjeras que no son nacidas en Puerto Rico, se valida la tarjeta de residente, que es la manera legal por la que entra (a la isla) y, como ciudadano de Estados Unidos, también se utiliza el certificado de naturalización cuando se hacen ciudadano de los Estados Unidos”, abundó.

“Este sistema surge luego de los ataques de septiembre 11 de 2001. Y tienen que ser ciudadanos o residentes ya validados por Estados Unidos. O sea, que algún ciudadano que no sea ciudadano o residente con las debidas autorizaciones del gobierno de Estados Unidos, no puede obtener la licencia con Real ID. Puede tener una licencia que no sea Real ID, y tendrá que usar su pasaporte para viajar“, manifestó el secretario.