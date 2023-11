Concluida la temporada de huracanes, el gobernador Pedro Pierluisi dijo este jueves que su mayor preocupación en lo prospectivo es la generación de electricidad, que actualmente es reforzada por equipos temporeros que provee y costea la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y que él ha pedido que se mantengan en operación hasta noviembre de 2024.

Adelantó que, de no concretarse su solicitud, tomará medidas –que no precisó– para evitar que Puerto Rico repita los apagones que hubo, en mayo de este año, por la alta demanda de electricidad, sin que el sistema haya podido satisfacerla.

“De cara al futuro, es importante que contemos con la generación adicional que nos está proveyendo FEMA”, indicó el primer ejecutivo.

Mediante 15 unidades de generación, que proveerían 350 megavatios de energía adicionales hasta marzo del próximo año, FEMA ayuda con la generación eléctrica de la isla tras el azote del huracán Fiona, en septiembre de 2022. Según información provista por la agencia federal, ha invertido $1,500 millones en la ubicación, mantenimiento y operación de las 15 unidades.

Pierluisi ha requerido que la asistencia se extienda hasta que termine la próxima temporada de huracanes. Al momento, el mandatario señaló que insiste en el pedido, mediante comunicaciones con la administradora de FEMA, Diane Criswell.

“De una manera u otra, nosotros nos vamos a asegurar que esos generadores no se apaguen, porque los necesitamos. Lo ideal es que FEMA extienda su misión. Pero, de eso no ocurrir, yo espero que ese no sea el caso, tomaremos las medidas que tengamos que tomar, porque esos 350 megavatios son más que necesarios”, expuso.

“Yo pienso que es indispensable que contemos con esa generación hasta el final de la próxima época de huracanes”, agregó.

Asimismo, se mostró satisfecho de que la isla no haya sido afectada este año por un ciclón, pero recalcó que “la preparación es del año entero”.