La ayuda que tiene disponible el gobierno para el pago de renta de vivienda, agua y/o luz atrasada no solo es de carácter retroactivo, sino también prospectivo por al menos tres meses, explicó hoy, martes, el administrador de Vivienda Pública, Alejandro Salgado.

Además, destacó que las guías del llamado Programa de Asistencia para la Renta son sumamente flexibles por lo que instó a todos los puertorriqueños interesados -y que cumplan con los criterios de elegibilidad- a solicitar.

“Las guías del programa no limitan la ayuda a solo pago de renta atrasada. Son bastantes flexibles para evaluar caso a caso”, fijo el funcionario en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Salgado destacó que una persona que no tenga la renta atrasada o el pago de agua y/o luz, pero que proyecte que en lo sucesivo no podrá cumplir con estas obligaciones, también es elegible para la ayuda. Es decir, la asistencia monetaria sería prospectiva y puede ser de hasta tres meses, indicó Salgado.

Para aquellos que soliciten la ayuda y ya tengan atrasos en la renta o el pago de utilidades, se le pagará hasta un máximo de quince meses en atraso que pudieron haber comenzado desde abril de 2020.

Precisó que una persona o familia se puede beneficiar del pago de renta atrasada y del pago de la luz y de agua también, siempre y cuando se cumpla con los requisitos.

“(La ayuda) está disponible para todas las personas, siempre y cuando, cumplan con los requisitos de ingresos y se hayan visto afectados (por la pandemia). Hay veces que se piensa que esa ayuda es para personas que se vieron desempleadas o viven en vivienda pública o subsidiada, pero es para todo el que perdió o vio reducir sus ingresos a causa del COVID-19”, dijo.

Los requisitos medulares para ser elegible son tener ingresos igual o por debajo del 80% del ingreso medio del área en la que se reside, que se haya tenido pérdida o merma de ingresos o gastos sustantivos a causa del COVID-19, explicó. “El requisito más estricto es el ingreso”, sostuvo.

¿Cómo puedes saber si tus ingresos te permiten cualificar?

Debes acudir a la página https://covidrenta.org/Home/IncomeLimits que establece el ingreso máximo que puede devengar para ser elegible a la ayuda. También puedes ir a https://covidrenta.org/Home/FMRLimits para conocer el límite de ayuda, en dólares y centavos, que puede recibir a tono con la residencia que alquila.

Por ejemplo, Salgado detalló que una familia residente en Patillas, con cuatro miembros, es elegible para la ayuda siempre y cuando sus ingresos no sobrepasen de $17,650 anuales. En Guaynabo, una familia de cinco miembros es elegible si los ingresos anuales no pasan de $28,000. En Mayagüez, una familia, también de cinco integrantes, cualifica para la asistencia si sus ingresos anuales no exceden de $24,950.

¿Dónde o cómo puedo solicitar la ayuda?

Puedes hacer la solicitud en la página www.ayudaparaturenta.com o llamando al 787-759-1888.

Salgado dijo que hasta ayer al mediodía habían recibido 2,291 solicitudes.

“Vamos por buen camino. Queremos que la mayor cantidad de familias se beneficie lo más pronto posible”, afirmó.

El gobierno estima que 55,000 familias pueden ser recipientes de la ayuda.

La asistencia del gobierno es posible debido a la asignación y la disponibilidad de $325 millones en fondos federales para ayudar a personas afectadas por la pandemia.

La ayuda estará disponible hasta que los fondos se acaben, destacó el funcionario.

Ahora bien, a preguntas de este medio dijo que habrá una segunda fase de ayudas, pero aún no está disponible