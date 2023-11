Tras sostener una reunión con funcionarios del gobierno estadounidense, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) Manuel Laboy, anticipó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) autorizará extender el periodo para definir el uso de $13.8 millones que se aprobaron en 2018 para instalar salones temporeros en beneficio de estudiantes de 121 escuelas dañadas por el huracán María.

Según Laboy, el gobierno puertorriqueño respondió la semana pasada a una misiva que FEMA había enviado el pasado 26 de julio, en la que advertía que COR3 y el Departamento de Educación habían fallado en informar los detalles sobre la ejecución del proyecto para la compra e instalación de 300 salones temporeros, que debía completarse en o antes del 30 de abril de 2026. La carta enviada a la agencia federal a petición de Educación solicita que el término se aplace hasta el 21 de marzo de 2027.

“Aunque en ese momento no se había contestado la carta (…) sostuvimos reuniones en agosto, septiembre y octubre sobre este tema en particular. El hecho de que no se haya contestado formalmente para nada significa que no se discutió el tema. Se discutió bastante en esos tres meses. Es parte del procedimiento estándar para estar en posición de contestar”, indicó Laboy, quien insistió en que la discusión se trató de una reunión “ordinaria”.

En una rueda de prensa telefónica, el jefe de COR3 sostuvo que la discusión con FEMA –que en la reunión estuvo encabezada por el subcoordinador para la recuperación de Puerto Rico, Andrés García Martinó– fue muy “favorable” a la posición del gobierno de Puerto Rico.

“No debe haber ningún problema en la extensión de tiempo”, subrayó Laboy. “Ahora bien, es posible que haga falta más dinero de lo que está obligado en ese proyecto y los procesos administrativos con FEMA permiten volver a ellos y poder enmendar ese proyecto para añadirle más dinero”, agregó.

En unas declaraciones escritas, FEMA planteó que, en el encuentro sostenido en la capital federal, se le “subrayó a los funcionarios del Departamento de Educación el carácter urgente y prioritario que requieren los proyectos para atender las mejoras a las instalaciones educativas y la utilización de los fondos por $2,000 millones aprobados por la agencia federal en septiembre de 2020″.

“A esos fines, la agencia federal continuará realizando seguimiento directo y evaluación de las medidas en curso dirigidas a la ejecución de los proyectos de recuperación de escuelas con fondos de FEMA”, anticipó la dependencia.

Sin estimado de fondos

El director de la Oficina de Infraestructura y Reconstrucción de Educación, José Basora Fagundo, comentó que todavía no se ha completado una evaluación del dinero adicional que pudiera ser necesario para habilitar las instalaciones temporeras. El ingeniero destacó que, como parte de los proyectos aprobados, 91 escuelas serán reconstruidas en su totalidad, otras 62 serán objeto de reparaciones a causa de daños por María y 75 planteles están siendo atendidos para mejorar su resistencia a terremotos en los 14 pueblos más impactados por los sismos de enero 2020.

Basora Fagundo añadió que, entre las alternativas que contempla Educación, figuran la reapertura de, al menos, un plantel en desuso por cada municipio, o llegar a acuerdos de alquiler de estructuras con los ayuntamientos.

“Si se pueden conseguir facilidades para alquilar, alquilamos. Si lo que tenemos disponible es una escuela en desuso que podamos pintar y brindarle agua y luz inmediatamente… a medida que nos vayamos moviendo en el programa, lo iremos estableciendo”, dijo Basora Fagundo.