Desde la Cámara exigen multas contra LUMA Energy por el apagón general en Semana Santa de 2025

Desde la Cámara de Representantes surgieron reclamos contra LUMA Energy tras la publicación de un informe del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que atribuye el apagón general de la Semana Santa de 2025 a la vegetación cercana a una línea de transmisión y a daños en cables de control causados por roedores.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Parés Otero, exigió al NEPR que imponga “las más severas multas posibles” al operador de la red de transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico.

“El gran apagón del Miércoles Santo de 2025 fue causado por negligencia del operador privado de la transmisión y distribución, LUMA Energy, empresa que falló abismalmente en proveer el mantenimiento adecuado y hacer las labores de desganche y despeje de vegetación requeridas. Ante esto, estamos solicitando la imposición de las más severas multas posibles de manera inmediata”, expresó Parés mediante declaraciones escritas.

El apagón del 16 de abril de 2025 dejó sin servicio eléctrico a 1.5 millones de clientes.

PUBLICIDAD

Según Parés Otero, el evento evidenció deficiencias en las labores de mantenimiento que la empresa debe realizar de manera continua. Añadió que el sistema primario de protección tampoco funcionó debido a problemas de comunicación.

1 / 29 | Así fue el apagón masivo en Miércoles Santo: toda la isla se quedó sin luz. Un apagón masivo dejó sin servicio de energía eléctrica a miles de clientes alrededor de todo Puerto Rico en la tarde del miércoles, en plena Semana Santa. - Carlos Giusti/Staff 1 / 29 Así fue el apagón masivo en Miércoles Santo: toda la isla se quedó sin luz Un apagón masivo dejó sin servicio de energía eléctrica a miles de clientes alrededor de todo Puerto Rico en la tarde del miércoles, en plena Semana Santa. Carlos Giusti/Staff Compartir

“Se dejó a Puerto Rico a oscuras, tiene que haber responsabilidad y se tiene que fijar y penalizar, por eso insistimos en las multas más altas posibles”, sostuvo.

De acuerdo con el legislador, la empresa podría recibir multas de hasta $125,000 diarios por este suceso.

“La determinación fue que LUMA no realizó el mantenimiento preventivo correcto para evitar estos eventos. Eso fue lo que pasó, por tal motivo se ha pedido se implementen los parámetros de la Ley 2-2025, la cual establece multas de hasta $125,000 por día, entre otras medidas que contiene la ley y que se pueden implementar. Menos de eso no es aceptable”, comentó.

Cinco días antes del apagón general del 16 de abril de 2025, LUMA Energy había realizado un patrullaje aéreo de la línea de transmisión 50100, en la zona limítrofe entre Barceloneta y Manatí, sin detectar la vegetación que rodeaba el tendido eléctrico y que desencadenó el evento durante la Semana Santa.

“El sistema de protección en el extremo de Manatí actuó según lo diseñado y despejó la falla desde ese punto. Sin embargo, el interruptor de Cambalache (Arecibo) no operó, lo que dejó la falla energizada y activa en el sistema. Se encontraron daños en el cable de control que llevaba las señales de disparo al interruptor, causados por roedores dentro del conducto, según la inspección de campo y el análisis de laboratorio. Este daño impidió que tanto la protección primaria como la protección de respaldo enviaran con éxito la orden de disparo”, concluyó el Negociado de Energía (NEPR) en el informe final sobre el apagón, publicado el miércoles.

PUBLICIDAD

El organismo regulador elaboró sus conclusiones a partir del informe de causa raíz que LUMA encargó a la firma de ingeniería Exponent. Según el NEPR, el evento que dejó sin servicio a 1.5 millones de abonados comenzó con una falla en la línea 50100, que conecta la subestación de la central Cambalache con el centro de transmisión de Manatí. La falla fue “causada por un árbol cerca del conductor que produjo un arco eléctrico”.

“Surgen inspecciones posteriores al evento donde se observa la vegetación quemada y el punto de contacto entre las estructuras. El patrullaje aéreo realizado el 11 de abril de 2025 —apenas cinco días antes del apagón— no identificó la vegetación que provocó la falla, pese a que sí se detectaron otros puntos con necesidad de corrección”, subrayó el NEPR.

El informe final del NEPR está fechado el 21 de septiembre. A partir de esa fecha comenzó a transcurrir el plazo de 20 días que tenía LUMA para presentar comentarios formales antes de que el documento se hiciera público. En una resolución emitida el miércoles, el organismo regulador consignó que el operador de transmisión y distribución no presentó objeciones dentro del periodo establecido.

En declaraciones escritas difundidas el jueves, LUMA validó el contenido de los hallazgos y señaló las “deficiencias de diseño heredadas” de la Autoridad de Energía Eléctrica, en referencia a la falta de redundancia en los sistemas de protección. Además, aseguró que ha “intensificado las inspecciones y las reparaciones proactivas”.