La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) concurrió con el análisis del Departamento de Justicia de Puerto Rico de no asignar un fiscal especial contra el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan E. Dávila Rivera.

“Consideradas las circunstancias expuestas, concurrimos con el análisis del Departamento de Justicia, que la asignación de un FEl no está avalada ni por el derecho ni por la justicia”, sostuvo el panel hoy, jueves.

Indicaron que no se conformó el delito del Artículo 21 del Código Penal que establece que solo habrá responsabilidad penal si se actúa “a propósito, con conocimiento, temerariamente o negligentemente con relación a un resultado o circunstancia prohibida por ley.” Por ende, la OPFEI ordenó el archivo definitivo de este asunto.

La OPFEI, mediante un comunicado de prensa, indicó que no halló “intención criminal en todos los aspectos que incidieron en los procesos administrativos para la celebración de las primarias”, efectuadas en agosto del año pasado. El 9 de agosto, por primera vez en su historia política, Puerto Rico no pudo llevar a cabo el proceso primarista previo a unas elecciones. La CEE, en ese entonces, estaba bajo el mando de Dávila Rivera, quien nunca advirtió de que el evento no se podría realizar.

PUBLICIDAD

“En resumen, según surge del Informe de Justicia, la CEE adquirió en plena pandemia del COVID múltiples responsabilidades adicionales con su mismo personal y con menos tiempo para descagarlas”, informó la OPFEI.

La OPFEI dijo que previo a tomar la decisión entrevistó a doce testigos y examinó sus respectivas declaraciones juradas. De acuerdo con el informe de Justicia, se entrevistó y se le tomaron declaraciones juradas a Orlando Fiallo Perez, presidente de Printech; Angel Luis Rosa, exsecrctario de la CEE; José A. Santana, gerente de Producción de Printech; Rafael Cardona Aponte y Rafael Cardona Andújar, presidente y vicepresidente de Mudanzas Torres, respectivamente; Eduardo Nieves, director de Sistemas de Información de Ia CEE; Aníbal J. Zambrana, subdirector de Sistemas de Información de la CEE; Julio Bonnet, director de Operaciones Electorales de la CEE: Daniel Gonzalez Ramos, subdirector de Ia misma oficina; Jossiana Resto Melecio, jefa de la Oficina de Compras; Juan Serrati, de la empresa Dominion y Francis Maldonado, Gerente de proyecto de Rock Solid.