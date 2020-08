Lo sucedido en las primarias no puede quedar impune

Después de varias horas de espera, ayer en la tarde la democracia ganó. Nuestro Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que establece balance y logra proteger los derechos de los dos grupos afectados por la desorganización de los responsables de llevar a cabo las primarias en Puerto Rico.

Diferente a lo que había sido nuestra experiencia con uno de los procesos con mayor credibilidad, nuestro sistema electoral, el pasado domingo, durante las primarias, algunos pudimos ejercer el derecho al voto, pero muchos otros no pudieron. Ante este craso golpe a nuestra democracia, los jueces del Tribunal Supremo determinaron rechazar la solicitud de aquellos que pretendían que los votos ya emitidos fueran invalidados. Pero paralelamente, aseguró que se respetara ese derecho sagrado y base de nuestra democracia, determinando que el próximo domingo los que no pudieron votar porque su colegio electoral no abrió o abrió por menos de las ocho horas requeridas, lo puedan hacer.

Como parte de esta sentencia, se atendió el tema de contar y publicar los resultados obtenidos hasta el momento. El Tribunal Supremo determinó que se suspendería tanto el conteo como la publicación de los resultados hasta concluidas las votaciones del próximo domingo. Con relación a este punto, el juez asociado Erick Kolthoff Caraballo emitió un voto, de conformidad en parte y disidencia en parte, en el que establece que no se debió haber suspendido el conteo de los votos, sí su publicación. Por otro lado, la jueza asociada Mildred Pabón Charneco, en su voto de conformidad en parte y disidencia en parte, estableció que el conteo ni la publicación de los resultados debieron haber sido suspendidos.

A base de esta decisión, me parece que no hay duda alguna de que todos los jueces y juezas entendieron la necesidad de proteger el derecho al voto, tanto de los que ya lo habían ejercido como de los que no. Sin duda, pretender anular votos es una solicitud injusta y acomodaticia. Gracias a los y las juezas por velar que se hiciera justicia.

En estos momentos, el pueblo puertorriqueño se encuentra en la disyuntiva de si puede o no confiar en su gobierno. Gracias a esta decisión, el pueblo puede sentir un poco de tranquilidad. Sin embargo, lo sucedido no puede quedar impune. Una de las razones para tanta desconfianza en el gobierno es que muchos concluyen que, en Puerto Rico, la frase de que “quien la hizo, que la pague” solo aplica a algunos.

Es hora de que cualquiera que sea responsable, independientemente de quién sea, responda. Por eso, exijo que lo sucedido el 9 de agosto de 2020, se investigue hasta sus últimas consecuencias y, de concluir que alguien o algunos cometieron delito, incluyendo el de incumplimiento del deber, sea llevado ante la justicia. De esto no pasar, la decisión del Tribunal Supremo no será suficiente para devolver la confianza de nuestro pueblo en nuestro gobierno.

Y, a ti elector, este domingo asegúrate de cumplir con tu responsabilidad y sé parte de la solución emitiendo un voto por los mejores líderes para que Puerto Rico vuelva a ser el Puerto Rico del que estamos orgullosos.