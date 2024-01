Tras la advertencia de paro indefinido de la Unión General de Trabajadores (UGT), el director de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), Jorge Matta González, solicitó este jueves la intervención del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTR) como mediador en el proceso de negociación que mantienen las partes por el convenio colectivo.

“Tomamos la decisión con miras a terminar este proceso lo antes posible, de solicitar la ayuda del Departamento del Trabajo. Nos comunicamos con el secretario (Gabriel Maldonado) y va a estar citándonos en los próximos días para finalizar este proceso”, indicó Matta González.

El miércoles, la UGT anunció un paro indefinido, a partir del 26 de enero al mediodía, en protesta contra las presuntas prácticas ilícitas de los directivos de la corporación pública encargada del Centro Médico en Río Piedras.

En un comunicado de prensa, el sindicato informó que la acción busca denunciar y poner fin a la negociación de “mala fe” y a la “falta de honestidad e injusticias laborales” que, según los trabajadores, han afectado las labores en el centro hospitalario por casi una década. Denunciaron, además, que los directivos de la ASEM utilizan la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) como pretexto para no sentarse a negociar seriamente el convenio colectivo.

“Entendemos que la administración de ASEM está negociando de mala fe”, denunciaron, en expresiones escritas.

Matta González rechazó los señalamientos y alegó que muestra de ello es que el martes retomaron la negociación y se logró la firma de dos nuevos artículos del convenio colectivo. “Hemos seguido, no hemos parado, y muestra de esto es que hace un mes se aprobó el Plan de Clasificación y Retribución retroactivo a junio”, manifestó el funcionario, quien sostuvo que la amenaza de paro le tomó por sorpresa.

La implantación del Plan de Clasificación y Retribución, detalló, impactó a alrededor del 73% de la plantilla, que recibió un aumento en su paga. Al restante 27%, agregó, se le concedió una bonificación de $3,000, que obtuvo hace tres semanas.

“Eso demuestra la buena fe de la administración de seguir trabajando por el bien de nuestros empleados, y vamos a salvaguardar la salud y seguridad de nuestros pacientes”, argumentó.

Confiado en que la intervención del Departamento del Trabajo producirá resultados, el director de la ASEM prefirió no anticipar un posible escenario de paralización de labores. No obstante, aseguró que la corporación cuenta con planes de contingencia -que podría incluir hasta el traslado de personal- para garantizar la continuidad de las operaciones del Centro Médico.

“Espero que no lleguemos a esa situación por el bien de nuestros pacientes. No es lo que queremos y no es lo que merecen nuestros pacientes… Mi llamado es a darle el espacio a que esta mediación ocurra y que nos podamos sentar con la UGT”, manifestó.

El convenio todavía vigente -que cuenta con casi 70 artículos- se ha extendido desde 2013.

Rechaza señalamientos

El director de la ASEM negó que esté negociando con la JSF a espaldas de la unión y expuso que lo único que llevó ante el ente fiscal fue una propuesta de la UGT para incrementar por $2,000 mensuales el salario de todos los empleados.

La propuesta, ha expresado la UGT, formaba parte de la mesa de negociación, y según la unión, nunca se obtuvo una respuesta de la ASEM.

Una concesión de esta magnitud, alegó Matta González, tendría un impacto fiscal de $100 millones al año, suma que representa, a su vez, el 50% del presupuesto de la ASEM, que ronda los $200 millones. “Eso se le envió a la Junta para que nos dijera si esa petición de ellos (la UGT) cumplía”, contó, tras lo cual dio a conocer que el organismo fiscal no avaló la propuesta, en una carta que se le presentó el martes al sindicato.

“La propuesta de UGT de ofrecer aumentos sustanciales de salarios y bonificaciones, además de los aumentos ya implementados, no se alinea con los principios y metodologías del plan de clasificación y es inconsistente con el Plan Fiscal certificado por la JSF. El presupuesto actual de la ASEM no incluye ninguna cantidad para los aumentos salariales propuestos”, lee la misiva con fecha del 3 de enero.

Para el funcionario, “es bien fácil echarle la culpa a la JSF”. “La JSF, básicamente, con este plan lo que hizo fue sentar la base de las escalas salariales de aquí, de ASEM, y da paso a que, en un futuro, se puedan dar unos aumentos basados en unas métricas específicas”, expuso.

Por mucho tiempo, los empleados de la ASEM han denunciado que el Centro Médico enfrenta escasez de personal y que los empleados sufren sobrecarga de trabajo. La corporación ha enfrentado problemas de reclutamiento por, entres otras razones, la necesidad de una mejor paga, según han señalado los unionados.