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DTOP entrega a la ACLU información sobre datos de inmigrantes que compartió con ICE

La agencia suministró los documentos en cumplimiento de una orden judicial

14 de octubre de 2026 - 7:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La extensión en la vigencia aplica a todas las categorías de las licencias de conducir. (GFR Media)
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), adscrita a ICE, reveló, en junio pasado, que había requerido información de inmigrantes con licencias de conducir al principio de la segunda administración de Donald Trump. (Archivo)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) entregó este miércoles a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) la petición sobre información de conductores inmigrantes que la agencia recibió, a principios del año pasado, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

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El secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, indicó que suministraron la tabla producida en respuesta al subpoena de la dependencia federal “protegiendo la información que pudiera permitir identificar a terceros”.

La entrega se realizó luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico hiciera final y firme la orden para que el DTOP suministrara los documentos que recibió del gobierno federal requiriendo los datos personales de conductores inmigrantes.

“Como agencia del Gobierno de Puerto Rico, el DTOP cumple cabalmente con las determinaciones de los tribunales y reafirma su compromiso con el manejo responsable de toda la información bajo su custodia”, expresó González Montalvo, en declaraciones escritas.

El Nuevo Día solicitó una reacción de la ACLU, que no había sido remitida al momento de esta publicación.

La demanda de la ACLU se presentó, el 1 de octubre de 2025, luego que González Montalvo se negara a cumplir con una petición de acceso a información pública sometida por la organización.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), adscrita a ICE, reveló, en junio pasado, que había requerido información de inmigrantes con licencias de conducir al principio de la segunda administración de Donald Trump. “Estamos en constante comunicación con el DTOP para continuar el intercambio de información”, estableció, entonces, la directora de HSI San Juan, Rebecca González Ramos.

El presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez, y el gobernador Alejandro García Padilla celebran la entrada en vigor de la Ley 97 de 2013, que permitió dar licencia de conducir a inmigrantes sin estatus migratorio regularizado.
El presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez, y el gobernador Alejandro García Padilla celebran la entrada en vigor de la Ley 97 de 2013, que permitió dar licencia de conducir a inmigrantes sin estatus migratorio regularizado. (Suministrada)

Luego, el DTOP confirmó la información justificando que su División Legal respondió a un “subpoena”, que aún no se ha hecho público. En febrero, el secretario del DTOP ocultó que hubiera alguna petición, al responder solamente que no tenían ningún acuerdo de colaboración con ICE, pero luego transcendió públicamente que habían compartido los datos desde enero.

El DTOP aseguró que ese ha sido el único requerimiento por parte de ICE.

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DTOPACLUServicio de Inmigración y Control de AduanasICE-HSIInmigrantes
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Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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