DTOP entrega a la ACLU información sobre datos de inmigrantes que compartió con ICE

El secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, indicó que suministraron la tabla producida en respuesta al subpoena de la dependencia federal “protegiendo la información que pudiera permitir identificar a terceros”.

La entrega se realizó luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico hiciera final y firme la orden para que el DTOP suministrara los documentos que recibió del gobierno federal requiriendo los datos personales de conductores inmigrantes.

“Como agencia del Gobierno de Puerto Rico, el DTOP cumple cabalmente con las determinaciones de los tribunales y reafirma su compromiso con el manejo responsable de toda la información bajo su custodia”, expresó González Montalvo, en declaraciones escritas.

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El Nuevo Día solicitó una reacción de la ACLU, que no había sido remitida al momento de esta publicación.

La demanda de la ACLU se presentó, el 1 de octubre de 2025, luego que González Montalvo se negara a cumplir con una petición de acceso a información pública sometida por la organización.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), adscrita a ICE, reveló, en junio pasado, que había requerido información de inmigrantes con licencias de conducir al principio de la segunda administración de Donald Trump. “Estamos en constante comunicación con el DTOP para continuar el intercambio de información”, estableció, entonces, la directora de HSI San Juan, Rebecca González Ramos.

El presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez, y el gobernador Alejandro García Padilla celebran la entrada en vigor de la Ley 97 de 2013, que permitió dar licencia de conducir a inmigrantes sin estatus migratorio regularizado. (Suministrada)

Luego, el DTOP confirmó la información justificando que su División Legal respondió a un “subpoena”, que aún no se ha hecho público. En febrero, el secretario del DTOP ocultó que hubiera alguna petición, al responder solamente que no tenían ningún acuerdo de colaboración con ICE, pero luego transcendió públicamente que habían compartido los datos desde enero.