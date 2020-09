En teoría, tras la aprobación –con cambios– del Plan Integrado de Recursos (PIR) propuesto por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el país ya tiene trazada la ruta para desarrollar infraestructura “resiliente, robusta y al menor costo posible” que satisfaga la demanda energética de los ciudadanos por los próximos 20 años.

La aprobación del PIR modificado fue unánime por parte del Negociado de Energía de Puerto Rico, y vino acompañada de un plan de acción a cinco años, en el que se precisan los proyectos que ameritan prioridad. Esos proyectos se basan, a su vez, en obligaciones y métricas contenidas en varias leyes, como la que obliga a que, en 2050, el 100% de la generación sea con fuentes renovables (sol, viento, etc.).

En entrevista con El Nuevo Día, el presidente del Negociado, Edison Avilés, y los comisionados asociados, Ángel Rivera, Ferdinand Ramos y Lillian Mateo, resaltaron que, a partir de ahora, lo que se necesita es la voluntad de los gobernantes de turno para ejecutar el PIR.

PUBLICIDAD

“Todos debemos tener esa voluntad, de forma que se materialice lo que está en el plan… que sea la realidad del pueblo de Puerto Rico. Categóricamente, sí. Este plan es la ruta (energética) a seguir por los próximos 20 años, con las acciones a cinco años que deben ejecutarse con mayor prioridad”, dijo Avilés.

“Lo que falta ahora es que se hagan los procesos adjudicativos, se otorguen los contratos y se construyan los proyectos. Ya está la ruta, ahora tenemos que implementarla”, agregó, al insistir en que el PIR no puede ni debe quedar engavetado, como tantos otros planes que atienden asuntos relevantes en la isla.

El PIR es un documento requerido por la Ley 57-2014 (reforma energética), que comprende un período de tiempo específico y se enfoca en garantizar el desarrollo del sistema eléctrico, así como mejorar su confiabilidad, eficiencia y transparencia.

Energía renovable

Entre los elementos principales del PIR modificado, está la aprobación del desarrollo de, al menos, 3,500 megavatios de generación solar fotovoltaica para 2025, con un máximo de 3,900 megavatios.

El Negociado también avaló el desarrollo de, al menos, 1,360 megavatios de sistemas de almacenaje de energía por medio de baterías, hasta un máximo de 1,480 megavatios, para el mismo año.

Se ordenó, igualmente, acelerar la implantación de programas de eficiencia energética necesarios para alcanzar un ahorro de 2% anual.

El presidente y los comisionados asociados del Negociado aseguraron que, con los mínimos y máximos aprobados, se alcanza la meta de generar el 40% con fuentes renovables en 2025. De acuerdo con la Ley 17-2019, que establece la cartera de energía renovable, ese valor sube a 60% en 2040 y a 100% en 2050.

PUBLICIDAD

“El plan nos pone en total cumplimiento con las metas de la Ley 57 y la Ley 17. Todo es resultado de un análisis matemático, que tomó en consideración no solo el plan sometido por la Autoridad, sino las posiciones de los interventores y las vistas evidenciarias y públicas”, expresó Avilés, en referencia al proceso de evaluación al que se sometió el PIR.

“El plan toma como asunciones los requerimientos de ley en cuanto a los plazos de cumplimiento con energía renovable, eficiencia energética y otros asuntos de política pública con los que la Autoridad tiene que cumplir. Son decisiones fijas”, abundó Mateo.

La comisionada asociada resaltó que el PIR establece unas “guías claras” para que los procesos competitivos (adjudicación de proyectos) se logren lo antes posible. También provee para la expansión de la generación distribuida (placas solares en los techos) a través de la isla.

En mayo pasado, la AEE anunció que renegoció 23 contratos de energía renovable, de los cuales siete son proyectos ya operacionales. Los restantes 16 son proyectos nuevos y añadirían a la red 593 megavatios.

Retiro de unidades

Atado al desarrollo de generación renovable, el Negociado aprobó el retiro, dentro de los próximos cinco años, de una porción de las unidades de respuesta rápida (“peaking units”) Frame 5 distribuidas en toda la isla. Estas unidades, que funcionan con diésel, son las que suelen reactivar el sistema luego de apagones.

También ordenó el retiro de las siguientes unidades de vapor de la AEE: Aguirre #1 y #2, Aguirre CC #1 y #2 (ciclo combinado), San Juan #7, #8, #9 y #10, Palo Seco #3 y #4, y Costa Sur #5 y #6.

PUBLICIDAD

“Hasta que los proyectos renovables estén trabajando, no podemos sacar las unidades viejas y deficientes. Se trata de ir sustituyendo, pero no podemos sacar las unidades viejas sin tener nueva generación porque no podríamos suplir la demanda”, expresó Avilés.

“El plan lo que dice es que hay que transicionar lo antes posible, pero no se puede poner en juego la confiabilidad del sistema o el nivel de generación que tenemos ahora para suplir la demanda. A medida que se vayan desarrollando agresivamente las (fuentes) renovables, se van sustituyendo las unidades de generación fósil (petróleo y gas natural) hasta eliminarlas. Esa es la política pública”, agregó Rivera.

El Negociado avaló que el reemplazo de 81 megavatios de las unidades de respuesta rápida Frame 5 sea mediante un proceso competitivo de licitación, que incluya todas las tecnologías disponibles.

Igualmente, se aprobó la utilización de $5 millones para estudios de localización, permisos, planificación y viabilidad respecto a generación nueva o recursos de almacenaje de energía en Palo Seco. El Negociado determinó prudente iniciar un proceso preliminar de planificación relacionado con dicha planta, en caso de que el desarrollo de recursos de energía solar y de almacenaje de energía no se materialicen según proyectado.

Lo que no se aprobó

Por otro lado, el Negociado no aprobó las actividades preliminares para el desarrollo de terminales marítimos de gas natural licuado en Yabucoa y Mayagüez. El ente regulador independiente determinó que dichas infraestructuras no forman parte del plan de más bajo costo.

Tampoco se dio paso al desarrollo de 18 turbinas de gas nuevas para el reemplazo de todas las “peaking units” Frame 5, por entender que no es la alternativa de menor costo.

PUBLICIDAD

“Analizamos cómo conseguir las metas al menor costo posible. Esa inversión de gas, por ejemplo, sería de transición para lograr el 100% de (generación) renovable en 2050. ¿Es mejor invertir capital en desarrollos nuevos o modificar el sistema de manera que logre las metas de 2050? Salió favorecido arreglar las máquinas existentes para que ayuden a la transición. Matemáticamente, es mejor hacer mejoras en ciertas plantas que inversiones grandes nuevas”, explicó Avilés.

Rivera abundó que, como parte de la evaluación del PIR, se hicieron “múltiples corridas para capturar escenarios de formas para proveer la demanda”. Como resultado de ese proceso, dijo, se determinó que ni los terminales marítimos de gas natural licuado ni las 18 turbinas nuevas representaban el menor costo.

“No analizamos un solo escenario, sino una amplia gama con diferentes estrategias y supuestos para ver cuán robusto resultaba el plan. En ese sentido, al final se favorecieron las inversiones de capital en otros sitios”, indicó Rivera.

Aunque el Negociado aprobó el concepto de minirredes para el sistema de transmisión y distribución, Avilés aclaró que “todavía no está decidido” si serán ocho, como propuso la AEE. “Estamos todavía en el proceso de evaluación”, dijo.

En su plan original, la AEE sugirió dividir la isla en ocho minirredes o pequeños sistemas eléctricos independientes. El presidente y los comisionados asociados del Negociado aún no han determinado si esa cantidad es la idónea.

Inversiones millonarias

En términos de inversión capital, el Negociado aprobó $2,000 millones para “elementos” del sistema de transmisión y distribución que no estén relacionados con las minirredes. También, aprobó $5,900 millones para la resiliencia (capacidad de respuesta y adaptación) del sistema de distribución, microrredes, plantas generatrices virtuales y ciertos elementos de las minirredes que se consideren en el procedimiento de optimización.

PUBLICIDAD

Avilés señaló que el rol del Negociado “no necesariamente” es identificar la fuente o procedencia de esos fondos, sino analizar las cifras provistas por la AEE y escoger las opciones menos costosas

“Nosotros no tomamos como cierto las proyecciones de la Autoridad, sino que hacemos un análisis para garantizar que se invierta lo necesario en la red”, dijo.

Ramos añadió: “Lo que vamos a asegurar, por ejemplo, es que los fondos de recuperación que otorgue FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) se utilicen de la manera más eficiente”.

Por su parte, Rivera dijo que, independientemente de dónde provengan los fondos, el PIR “garantiza” que se proveerá el servicio eléctrico al menor costo posible y que no habrá exceso de gastos.

Experiencia de aprendizaje

Este es el segundo PIR que el Negociado aprueba desde la firma de la Ley 57.

En julio de 2015, la AEE sometió a la entonces Comisión de Energía de Puerto Rico el primer plan, cuya elaboración estuvo a cargo de la exoficial de reestructuración de la corporación pública Lisa Donahue. Sin embargo, el documento fue tan deficiente que, en septiembre de 2016, el ente regulador independiente produjo y ratificó su propia versión.

La Comisión manifestó, entonces, que durante 14 meses le dio a la AEE “amplias oportunidades” de cumplir con el Reglamento para el Primer Plan Integrado de Recursos, pero la corporación pública se quedó corta frente a los “rigurosos estándares” de aprobación.

De aquella época, el único que queda en el Negociado es Rivera, quien resaltó una “diferencia marcada” entre ambos procesos, tanto de parte de la AEE como del propio ente regulador.

PUBLICIDAD

“Hace cuatro o cinco años, todos estábamos aprendiendo del proceso. Ahora, la Autoridad corrigió muchas deficiencias, como hacer comparaciones entre varios escenarios, y el proceso fluyó mucho mejor y cónsono con los estándares de la industria. También, quiero señalar la aportación de los interventores, que fue mucho más profunda, lo que hizo que el proceso fuera, a su vez, mucho más robusto. Nosotros, en el Negociado, tuvimos las herramientas necesarias en nuestras manos para hacer el análisis correcto, y la próxima vez será aún mejor”, expresó.

El PIR modificado debe revisarse cada tres años. Se actualizará conforme a las decisiones implantadas, los resultados obtenidos y las necesidades que se presenten en el sistema, así como en la demanda.