Pese a ser un problema generalizado –y que se agravó tras el paso del huracán María hace casi cinco años–, no existe un marco legal para el manejo de las embarcaciones abandonadas en aguas de Puerto Rico, lo que dificulta su remoción, admitió el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Nilda Jiménez, del Negociado de Investigación y Conservación de Hábitats y Biodiversidad del DRNA, indicó que ni siquiera hay una definición –en leyes o reglamentos– de lo que es una embarcación abandonada.

“Manejar estas embarcaciones es bien difícil desde el aspecto legal porque no hay una definición. Son propiedad privada. Se han sugerido definiciones, pero no han sido adoptadas”, expuso la bióloga, quien es coordinadora del Programa de Especies Protegidas.

“Como llevan tiempo así, no se genera un informe de descarga de combustible y no suele identificarse una persona responsable… estas embarcaciones (abandonadas) causan daños al ecosistema marino y, aún así, no hay posibilidades de un proceso legal. Su manejo requiere colaboraciones, porque tampoco hay un fondo designado para esto”, agregó.

Como “definición sugerida”, estableció Jiménez, se entiende que una embarcación abandonada reúne los siguientes aspectos: marbete expirado por seis meses o más; no tiene forma de ser identificada; sus dueños no pueden ser localizados mediante bases de datos; está amarrada a una boya o muelle, varada o hundida, o representa un riego para la salud pública, la navegación y los ecosistemas; y puede estar en buen estado, deteriorada o destruida.

Según su experiencia, en Puerto Rico, el abandono de embarcaciones ocurre porque sus dueños murieron, no hicieron una transferencia de titularidad o una venta adecuada o no pudieron mantenerlas.

Estas situaciones, reconoció, redundan en que la información en las bases de datos “no es adecuada”, por lo que “no tenemos cómo ir contra estas personas”.

Una compañía privada asiste al DRNA en las remociones. (Xavier J. Araújo Berríos)

Tampoco hay dinero

Al vacío legal para el manejo de embarcaciones abandonadas se suma que tampoco hay dinero o partidas específicas para su remoción. Frente a ello, señaló Jiménez, el DRNA depende de colaboraciones y de obtener fondos mediante propuestas competitivas no recurrentes.

Luego del huracán María, cuyo fuerte oleaje y viento provocaron que más embarcaciones se hundieran o encallaran, el Programa de Escombros Marinos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) otorgó fondos para “implementar una propuesta de remoción” en Las Croabas, Fajardo. Jiménez contó que, con el apoyo de la Guardia Costera, “se sacaron las embarcaciones impactadas” por el ciclón.

El protocolo consistía en conseguir a los dueños para obtener su aprobación y, si no contestaban, se documentaba igualmente por si aparecían después.

Completada la misión y con el mismo protocolo, el DRNA obtuvo más fondos del Programa de Escombros Marinos de la NOAA para hacer remociones a nivel isla. En septiembre pasado, El Nuevo Día reportó que la agencia logró $4 millones en fondos federales y contrató a la firma Xpert’s, LLC por $2,894,280 para hacer los trabajos. El contrato vence el próximo 30 de septiembre, según el registro de la Oficina del Contralor.

“Anualmente, se abren convocatorias de fondos y hemos estado en reuniones con municipios para alertarlos y que hagan propuestas para que los reciban y atiendan el problema de desechos marinos en las costas. Es un programa muy útil, una fuente de recursos… son fondos competitivos, pero no se pierde nada con tratar. Con pocos recursos y colaboración podemos hacer muchas cosas”, afirmó.

Algunos de los municipios impactados con las limpiezas son Vieques, Culebra, Fajardo, Ceiba, Cabo Rojo, Mayagüez, Guayama y Salinas.

Prioridad: arrecifes de coral

Según Jiménez, el principal objetivo de las remociones de embarcaciones abandonadas es “reducir las amenazas en calidad de agua” para minimizar, a su vez, “el impacto a los corales”.

“Los corales son la infraestructura biológica que tiene la isla para proteger de fuertes marejadas, huracanes… son los únicos que pueden crecer con los cambios climáticos. Por eso, seguimos proponiendo como proyecto la restauración de estos sistemas, que tienen la habilidad de crecer y adaptarse… de ser flexibles y mantener la protección y propiedades de nuestras costas, algo que no tendría un sistema artificial”, resaltó.

Añadió que, al haber calidad de agua adecuada, los corales “se hacen más resilientes”. De lo contrario, advirtió, “son más susceptibles a enfermedades”.

Entre estas últimas, Jiménez mencionó la enfermedad de la pérdida de tejido de coral duro (SCTLD, en inglés), reportada por primera vez en Florida (EE.UU.), en 2014, y que rápidamente se ha expandido por el Caribe, con presencia en 19 países. Aquí, se reportó en diciembre de 2019.

Al momento, la comunidad científica no ha podido explicar qué la causa (cuál es el patógeno), y su origen se asocia con un dragado y altas temperaturas. Como posible vector que aceleró su expansión, se menciona el agua de lastre que cargan los barcos grandes.

“Es una enfermedad que, si un organismo tiene un sistema inmune débil, su respuesta se ve afectada. Es bien agresiva y mata el tejido del coral de forma rápida. Puede matar una colonia en cuestión de una semana, y en una colonia se pueden ver varias especies afectadas a la vez”, sostuvo Jiménez, al enfatizar que aguas limpias o de buena calidad propenden en “arrecifes más saludables”.

Para frenar el avance del SCTLD, se creó un proyecto mediante el cual se inyecta un medicamento (antibiótico) a los corales afectados. El tratamiento es una combinación de amoxicilina con una pasta de silicona conocida como base 2B, que incluye polímeros que imitan la consistencia de la mucosidad del coral. Fue creado en Florida tras un acuerdo entre un acuario y una farmacéutica.

Al “inyectarse (aplicarse) en el borde de la lesión”, explicó, el antibiótico se libera durante tres días, con tasas de éxito de 80% en la mayoría de los casos. La enfermedad se detiene y la parte afectada es repoblada por yerbas marinas.

“Se puede aplicar por buceo o ‘snorkeling’, y se les da prioridad a las especies de gran tamaño, ya que aportan más a restaurar el arrecife. Se hace monitoreo y se reaplica en intervalos de semanas o meses”, dijo, y admitió que el proyecto enfrenta retos económicos, de equipo y transportación.

Jiménez dio sus expresiones, el pasado miércoles, durante un “webinar” sobre fuentes de contaminación organizado por el DRNA, The Nature Conservancy y la Unidad de Planificación Comunitaria y Desarrollo de Capacidades de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).