A pesar de que la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha identificado otros ingresos para paliar los recortes presupuestarios de $333 millones en los últimos cuatro años, esos fondos por lo general no pueden ser utilizados para nómina ni gastos operacionales, lo que desata una gran dificultad administrativa.

“Nuestros recintos virtualmente no tienen dinero operacional porque la mayoría de los fondos externos son restrictos, no los puedo utilizar como presupuesto discrecional. No los puedo usar para operaciones: luz, agua, seguro… O sea, que si el gobierno central me recorta dinero no puedo sostener la nómina por ley”, expuso el presidente de la UPR, Jorge Haddock, durante la vista de transición que se celebra en el Centro de Bellas Artes, en Santurce.

Haddock recordó que la reducción en las asignaciones del gobierno central desde el año fiscal 2017 a 2021 han ascendido a $333 millones, lo que representó el 40% de lo que anteriormente se invertía en la universidad estatal. La proyección del recorte del año que viene sería de $94 millones adicionales, según el plan fiscal certificado por la junta de control fiscal con el cual el gobernador certificado preliminarmente, Pedro Pierluisi, ha dicho que está opuesto.

En los últimos cuatro años, la UPR ha logrado aumentar otras fuentes de ingreso como el costo de la matrícula estudiantil, los fondos federales, los desembolsos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) por la emergencia del huracán María y otros ingresos, incluyendo filantropía de organizaciones privadas. Eso ha conseguido que el presupuesto consolidado en este año fiscal haya sido de $1,318 millones, incluso mayor que los $1,296 millones que conformaron el presupuesto consolidado en el año fiscal 2017, según información oficial.

Haddock confirmó que se tiene programado otro aumento a la matrícula estudiantil para el próximo año fiscal, que comienza en julio de 2021. La matrícula subgraduada aumentará a $145 por crédito. Actualmente, el costo por crédito está en $124, luego de que se aumentó dramáticamente como parte de las medidas impulsadas por la junta fiscal, el gobierno y la administración universitaria.

Haddock advirtió que gran parte de los ingresos con que se han reemplazado los fondos gubernamentales son restrictos y no son recurrentes, lo que significa que no pueden ser utilizados para el pago de nómina ni gastos operacionales como son los costos de energía eléctrica y agua potable.

Los $706 millones que ingresa la UPR de los recaudos gubernamentales y la matrícula estudiantil se destina casi en su totalidad (96%) para el pago de la nómina.

La solicitud, por ende, de Haddock al gobierno central es que se mantenga la aportación de $501 millones, es decir sin reducciones presupuestarias adicionales.

“Le estamos pidiendo al gobierno que continúe esa inversión porque esa inversión en la UPR es una inversión en la economía y movilidad social del pueblo de Puerto Rico”, puntualizó Haddock.

Indicó, asimismo, que dos de las peticiones que han hecho han sido denegadas por lo cual están pidiendo reconsideración a la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). Estas peticiones consisten en reponer $55 millones de liquidez por las pérdidas asumidas durante la pandemia por COVID-19, y que se les pague los $145 millones que incluía el plan de gobierno de Puerto Rico para mejoras permanentes.

A preguntas del comité de transición entrante, el ingeniero de profesión explicó que han podido centralizar las compras y lograr reducir gastos sin la necesidad de consolidar recintos a nivel administrativo, lo que hubiera constituido no solo cesantías, sino, a su juicio, mayor burocracia.

“No tenemos ningún plan de cerrar recintos y estamos apoyando (la UPR en) Utuado, para que pueda seguir creciendo”, comentó el presidente al inmediatamente aclarar que aunque el recinto utuadeño es el más pequeño es el que posiblemente más potencial tiene de aumentar recaudos mediante intercambios y exportación.

