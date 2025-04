Eliminan el programa para la instalación de placas solares en la isla

Luego de que trascendiera que la administración de Donald Trump mantiene frenados $365 millones asignados a Puerto Rico para la instalación de sistemas de energía solar en viviendas multifamiliares y centros de salud comunitarios, la gobernadora Jenniffer González reveló este jueves que el programa se eliminará, ya que no hay fondos estatales para subvencionarlo.

“El presidente ha aprobado unas órdenes ejecutivas cancelando programas y fondos federales que tienen que ver con diversidad, que algunos tienen que ver con inclusión, otros con placas solares. Nosotros vamos a seguir la política pública del presidente en ese sentido, porque de fondos estatales… no tenemos el dinero para suplir ese tipo de gastos” , dijo la primera ejecutiva.

“Se queda sin efecto porque son fondos que evidentemente el gobierno de Puerto Rico no va a tener cómo sustituir. Fueron parte de la política pública federal que había al momento en que esos programas se instauraron. Se acaban, como muchos otros programas, pues se dejan de utilizar”, reiteró la primera ejecutiva.

Al preguntársele qué otros programas se quedarán sin efectos por falta de dinero, dijo que verificaría, pero al cierre de esta edición no se brindó la información.

Sin permisos federales para manejo de vegetación

“Se anunció en verano y todavía el día de hoy no tiene permiso federal. Ese programa, para el que se habló de la contratación de eliminación de vegetación, pasó julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y ahora en abril, cuando yo pido estatus sobre el famoso corte de vegetación, no se ha hecho porque no tiene los permisos federales para hacerlo”, apuntó la gobernadora.