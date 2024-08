“En veremos” el pedido de los bomberos para una pensión justa

“Ahí tienen que volver a redactar un proyecto que cumpla con los requisitos de la orden de confirmación del PAD que, obviamente, no puede estarse enmendando la Ley 447, que es la que estableció el sistema de pensión que tenemos. Eso lo prohíbe, esa orden de confirmación. Si se redacta un nuevo proyecto, pues veremos para cuándo está listo y entonces más adelante, no en el futuro cercano, se pudiera dar una extraordinaria. Pero esa decisión yo no la he tomado. Sería, pues por decir, en un par de meses, algo así”, dijo el primer ejecutivo.