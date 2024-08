En veremos pieza legislativa que elimina cobro de $300 para quienes tienen placas solares

El gobernador Pedro Pierluisi evitó este lunes adelantar si estampará su firma o no en la resolución conjunta de la Cámara de Representantes 604 que ordena al Negociado de Energía de Puerto Rico emitir una resolución para paralizar el cargo especial de $300 a clientes que posean sistemas de energía fotovoltaica.

“Eso habría que verificarlo. Tendré que ver qué me asesoran. Obviamente, yo le voy a pedir asesoramiento ahí a Francisco Berríos, (secretario de Asuntos Energéticos) entre otros.... El Negociado me envía ponencias y yo las tomo en consideración. Por eso yo no tomo las decisiones a la ligera, porque tengo que saber lo que está opinando todo el mundo”, afirmó Pierluisi.