El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) recuperó este martes de manera oficial su independencia, luego de tres años bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP), aunque la transición, que debió haberse completado en los pasados tres meses, es un proceso inconcluso, señaló la directora María Conte, en el noveno día de vistas públicas de transición del gobierno.

“Precisamente hoy es que se hace efectiva la desvinculación del Instituto de Ciencias Forenses de Seguridad Pública”, dijo Conte, antes de añadir que “me preocupa que hay unos asuntos puntuales básicos para que culmine la transición que no han sido hasta este momento definidos”.

El más apremiante, sostuvo, es que se concrete la reubicación de una serie de empleados del ahora Instituto que habían sido transferidos al “back office” o área administrativa del DSP, junto con una partida de $2,095,000 correspondiente al pago de nómina del Instituto en el presupuesto del corriente año fiscal. “Esos empleados se encuentran en destaque”, explicó Conte. “El dinero para pagar esa nómina no ha sido todavía transferidor hacia nuestra agencia”, subrayó.

La gobernadora Wanda Vázquez firmó el 1ro de septiembre la Ley 135, que le devuelve la independencia al Instituto. Dicho estatuto establece que la medida entraría en vigor en 90 días, periodo otorgado para la transición. La ley sostiene que “todo el personal del Negociado de Ciencias Forenses del Departamento de Seguridad Pública pasará a formar parte del Instituto de Ciencias Forenses”. Asimismo, “establece que todos los bienes muebles e inmuebles, documentos, expedientes, materiales, equipo y los fondos asignados al Negociado de Ciencias Forenses del Departamento de Seguridad Pública, serán transferidos al Instituto creado mediante esta Ley”.

La jefa de personal del DSP, Melinda Romero, justificó el atraso al señalar que el dinero no había sido transferido porque el Instituto no contaba con una cuenta en el Departamento de Hacienda. En la misma dirección, señaló que la gobernadora no había cumplido con la designación de varios nombramientos vacantes en la nueva Junta de Directores del ICF y que no había recibido instrucciones de dicho cuerpo que “se ha reunió en dos o tres ocasiones”.

“Ellos son el componente encargada de hacer la transición hacia el nuevo componente gubernamental. La Junta no está completada, la gobernadora tenía que hacer nombramientos adicionales”, dijo ante los comités entrante y saliente durante la vista de transición en la que depone la sombrilla del DSP.

Romero sostuvo que Seguridad Pública ya solicitó en Hacienda la creación de una cuenta para Ciencias Forenses, a la que serían transferidos finalmente los fondos. “Ciencias Forenses nunca tuvo una cuenta en Hacienda”, manifestó. Al ser cuestionado, el secretario de Hacienda, Francisco Parés, no pudo ofrecer una actualización sobre ese proceso. ”Voy a estar verificando en el área de contabilidad”, respondió.

Persiste el retraso en análisis de “safe kits”, balística y ADN

Por otro lado, Conte indicó que el análisis de los “safe kits”, que incluyen material genético recogido en uñas, tela, semen, gotas de sangre, cabello y vello púbico, y que sirven para determinar si en la muestra se puede distinguir material de más de una persona, sigue retrasado. Para dicho análisis Ciencias Forenses firmó un segundo contrato con Bode Cellmark Forensics, a pesar de reconocer que el laboratorio en Estados Unidos “no ha analizado los kits con la rapidez que nosotros esperábamos”.

Ciencias Forenses había enviado 1,000 kits al laboratorio mediante el primer acuerdo firmado en septiembre de 2019, y tan reciente como el 9 de noviembre firmó un segundo contrato para el envío de 1,000 kits adicionales, mediante propuestas de fondos federales y estatales provenientes del estado de Nueva York. Pero Ciencias Forenses no podido identificar fondos para el envío de un último grupo de 250 kits.

Conte sostuvo que esos fondos podrían identificarse en el presupuesto del próximo año fiscal, tomando en cuenta que, aunque se enviaran este año, el retraso en la entrega de resultados por parte del laboratorio externo y el reciente envío sugiere que, el último grupo de 250, no sería analizado en el corto plazo. “Tienen para trabajar el año completo con lo que ya le hemos enviado”, dijo la doctora.

La directora planteó que el Instituto está al día en el área de patología forense y la entrega de cadáveres, y trabajando con rapidez en la producción de informes de toxicología. Pero en el área de análisis de ADN, de otra parte, hay aproximadamente 20,000 casos en espera.

En términos de la operación técnica del ICF, Conte sostuvo que su mayor preocupación es el área de balística, donde cuenta solo con la mitad de los expertos en dicha ciencia para cubrir la necesidad. En concreto, hay aproximadamente 14,000 casos sin analizar.

En esa área, subrayó, urge atender un problema presupuestario y de reclutamiento, atado a una revisión de la retribución de los peritos forenses.

“Los laboratorios similares en Estados Unidos, después que los educamos le ofrecen el doble o triple de salario. Así se nos han ido como diez balísticos y es un número considerable para el tipo de experto que es. Hay que mejorar la escala salarial, yo no le veo otra alternativa a eso”, manifestó.

Según Conte, no todos los análisis de los casos en balística son requeridos para llevar a cabo investigaciones y presentar pesquisas ante los tribunales, pero indicó que las agencias investigativas deben informar al ICF cuáles requieren prioridad, como ocurrió de parte de la fiscalía con los “safe kits”.