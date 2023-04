Una revisión parcial realizada por un experto en ciberseguridad de lo que aparenta ser una parte de los datos robados a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) por la organización de ciberpiratas Vice Society reveló archivos con información sensitiva almacenados sin protecciones como contraseñas o sin ser cifrados (encrypted), documentos que detallan operaciones internas de la corporación pública y hasta un documento guardado en texto regular que contiene información para realizar transacciones bancarias.

Del mismo modo, el experto también encontró un archivo para acceder a distintos servidores y/o servicios de la AAA en los que la contraseña era la misma para todos los servidores; PDFs de pasaportes y tarjetas de Seguro Social de lo que aparentan ser clientes y/o empleados; y varios archivos, sin protección alguna, con listados de clientes y/o empleados que incluyen sus nombres, direcciones físicas, teléfonos, números de tarjeta electoral y direcciones de correos electrónicos.

Tras una consulta de este medio para conocer el alcance del ataque de Vice Society a la AAA, José Fernández, fundador y presidente de la empresa CompSec Direct, llevó a cabo una revisión de parte de los archivos contenidos en lo que se conoce como un data dump publicado en un portal identificado en el mundo de la ciberseguridad por ser una página mantenida por los ciberpiratas en la llamada dark web.

PUBLICIDAD

“En este portal es que Vice Society publica los datos robados de las víctimas que extorsionan”, indicó Fernández, quien exhortó a las personas a no bajar los datos, pues los archivos pueden estar contaminados y conducir a infecciones. “Esto (los datos) parece ser 100 por ciento genuino”, resaltó sobre la información extraída a la AAA que tendrían un tamaño de entre 10 a 12 Gigabytes.

La AAA confirmó el 13 de marzo que fue víctima de un ciberataque mediante ransomware que es investigado tanto por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) como por el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS). Unos días después de informar sobre el ataque, la AAA indicó que Vice Society tuvo acceso a datos confidenciales de clientes y empleados aunque, de momento, no ha ofrecido un estimado del número de clientes, empleados u organizaciones cuya información fue expuesta.

Ivette Rodríguez, gerente de Mercadeo de CompSec Direct, y José Fernández, fundador y presidente de la empresa, muestran el sistema portatil Kleared4 Edge que permite proveer servicios de ciberseguridad de manera remota a clientes. (Suministrada)

Vice Society comenzó sus operaciones cerca del 2018, y para el 2021 ya se habían establecido como un grupo que utiliza variantes de ransomware conocidos para llevar a cabo sus ataques. El grupo es conocido por atacar instituciones educativas como universidades y escuelas primarias y secundarias, aunque también han penetrado los sistemas de empresas en las industrias de salud, gobierno, manufactura y de servicios financieros. Hasta diciembre de 2022, según un estudio de la compañía de ciberseguridad Palo Alto Networks, Vice Society se había adjudicado sobre 70 ciberataques en 22 países.

“Ahora mismo, todos los empleados de la AAA, y todos los clientes, tienen que asumir que su información fue expuesta y que está disponible en el Internet, y entendiendo que Vice Society, quizás, no ha publicado la totalidad de los datos que robaron. Eso lo determinarán las personas que investigan el ataque. Estas organizaciones publican estos datos robados para hacer daño, o como una forma de burla, pero esta técnica también sirve como un mecanismo de intimidación, pues tiene un efecto psicológico para otras compañías que podrían ser víctimas a futuro. Lo mejor que se puede hacer en una situación así es entender que, si no se llevaron todo, se llevaron casi todo”, señaló Fernández.

PUBLICIDAD

“Esta brecha es sumamente significativa, pues es de los primeros ciberataques a una agencia del gobierno de Puerto Rico de la que se ha publicado parte o la totalidad de los datos robados”, enfatizó Fernández.

De acuerdo con la estructura de carpetas, el conjunto de datos robados fue cargado al portal el 23 de marzo, poco más de una semana después de que Vice Society penetró lo que funcionarios de la AAA indicaron fueron los servidores utilizados por la división de Servicio al Cliente. Fernández aclaró que, en estos momentos, no es posible determinar si la información publicada por Vice Society comprende la totalidad de los archivos que robaron o si se trata de una parte de todos los archivos. El experto indicó que, dado los archivos que revisó, es posible que Vice Society eligió documentos específicos para subir a su portal en la dark web por su contenido o por el daño que pudiesen causar.

“Lo que le sucedió a la AAA es algo que ya es bastante cotidiano. Cuando vi los contenidos, los nombres de las carpetas, los archivos, no me estuvo nada raro. Así es como la mayoría de las compañías organizan sus datos y organizan sus sistemas. Es la misma metodología que es utilizada desde la década de los 90. Quizás no se han hecho las gestiones para tratar de modernizar la manera en la que implementamos nuestros sistemas, mantenemos a los usuarios y manejamos el control de información”, resaltó Fernández.

El presidente de CompSec Direct añadió que desconoce el vector de entrada utilizado por Vice Society para penetrar el o los servidores de la AAA (la corporación pública no ha revelado dicha información). “Hay mucha información que falta aún (sobre el ciberataque). Muchas cosas (en el cache) están ahí, bien convenientes, y se ve horrible para las personas cuyos datos personales fueron revelados. Hay que darle el beneficio de la duda a la AAA, pues pudieron haber ocurrido cosas que no son evidentes o de las que no tenemos conocimiento en estos momentos”, dijo.

PUBLICIDAD

[Te puede interesar: Anatomía de un ciberataque: el incidente de ransomware que provocó una emergencia en el Departamento de Hacienda]

“Vi un documento protegido con contraseña que parecía tener una contraseña de bancos de datos de administrador. También existen documentos que parecen contener información sensitiva acerca de cuentas usadas para la banca (transacciones bancarias)”, indicó.

Sobre este archivo, Fernández aclaró que muchas compañías suelen almacenar carpetas con documentos viejos y cuya información podría no ser la más actualizada. “Mi recomendación a toda organización o compañía que tienen cuentas con la AAA es que deben comenzar a cancelar sus contraseñas que utilizaban antes de que anunciaran la brecha”, subrayó.

Fernández también vio documentos con información sensitiva de proveedores que ofrecen servicio de Internet a la AAA; archivos sin protección cuyos nombres literales eran “Passwords”; facturas; análisis de muestras de agua; documentos que detallan procesos internos, etc. Además, encontró backups de bases de datos de Microsoft SQL Server, nuevamente, sin protección mediante contraseñas, que contienen información sensitiva.

“El archivo con lo que aparenta ser datos de clientes parece ser el resultado final de una exportación de una base de datos en el formato .csv (Comma-Separated Values, o un archivo en el que cada dato está separado por una coma u otro símbolo). Eso es muy común en muchas empresas. Quizás el 95 por ciento de todas las organizaciones van a tener un archivo similar en algún tipo. Y lo más seguro es que no estará protegido (cifrado o encrypted) porque las personas que interactúan con estos archivos son personas administrativas”, explicó.

PUBLICIDAD

En otro ejemplo, Fernández vio un documento de Microsoft Excel que contiene los hashes y salts de contraseñas de usuarios de la AAA. Si bien el almacenar hashes y salts de contraseñas en un mismo documento es una práctica aceptada, estos archivos deben estar protegidos con contraseñas o cifrados, para evitar que personas no autorizadas pueden abrirlos.

Un hash es un proceso de una sola vía que cifra una contraseña. Un salt es una serie de caracteres, elegidos al azar, que son colocados al principio o al final de una contraseña, y antes de comenzar el proceso de hashing, a modo de ofuscar aún más la contraseña. En teoría, no es posible dar con una contraseña utilizando su hash y/o salt, pero una persona con una o varias tarjetas de vídeo modernas podría dedicar los recursos computacionales necesarios para encontrar la contraseña que arroja el hash y/o salt con el que se cuenta.

Aunque se desconoce la razón por la que la AAA almacenó estos datos en sus servidores, Fernández resaltó que la AAA y organizaciones similares no necesariamente necesitan retener información sensitiva después de cierta cantidad de tiempo.

“No todas las cosas tienen que estar cifradas, pero, del mismo modo, ellos no tienen que retener este tipo de información sensitiva después de cierto tiempo. A lo mejor utilizan esa información para hacer algún trámite relacionado con cuentas y, después de un tiempo, entiendo que se pueden descartar”, aclaró.

“Da mucha pena cuando sucede esto, pero la realidad es que esto le puede pasar a cualquier organización, sin importar si colocaron mecanismos de protección suficientes a sus archivos. Cuando vi las carpetas, los nombres, y cómo estaba organizada la información, en mi experiencia, muchas organizaciones hacen las mismas cosas. Si los empleados gubernamentales consideraban que eso estaba bien para ellos, pues eso a mi lo que me indica es que hay un problema de educación, pues archivar información sensitiva de esa manera no es correcto”, recalcó Fernández.

PUBLICIDAD

“Del mismo modo, si ya se habían hecho auditorías y certificaciones por otras compañías, tuvieron que haber visto esto y se lo tenían que haber informado a los administradores de los sistemas de la AAA. Decirles ‘esto es algo que ya no es seguro, esto es un riesgo, y este problema lo tienen que manejar de esta manera’. A veces suceden problemas de configuración, donde se exponen carpetas que no debían estar expuestas. También se desconoce el origen de este cache; pudo haber sido extraído de un backup que consiguieron... hay muchas preguntas cuyas respuestas no sabemos aún; hay escasez de información. Puede que tuviesen otros controles de seguridad, y cuando uno lo ve así es bien fácil burlarse y acusar. Pero es bien difícil manejar una infraestructura con tantos usuarios, pues no se les puede denegar (acceso a) la información (que necesitan para llevar a cabo sus funciones)”, añadió.

“El problema más grande de ciberseguridad es la cultura, pues si el colocar controles no viene de los ejecutivos o de los dueños de los sistemas, pues los usuarios tampoco los van a observar (medidas de control o de seguridad). Tener muchos usuarios se convierte en un problema de manejo para tratar de clasificar y organizar la información. Por eso la educación de los usuarios y de los administradores es vital, al igual que ejecutar auditorías y ser firmes cuando encuentran estos tipos de deficiencias”, sostuvo.