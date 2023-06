Pese a ser una compañía privada, LUMA Energy mantiene las mismas obligaciones de divulgación de información pública que cualquier ente gubernamental, un deber estipulado en la Ley 57-2014 con el que toda empresa energética debe cumplir, reconocieron tanto el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) como la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP).

La ley orgánica del NEPR establece, en su Artículo 1.4, unos “principios de transparencia y rendición de cuentas” con los que deben cumplir tanto el “contratante de la red de transmisión y distribución” como “toda compañía de energía”, definiciones que aplican a LUMA.

Dispone que “la información no debe estar sujeta a normas de confidencialidad más amplias de lo necesario” y que, “además de la versión original de los documentos donde aparezcan la información o datos, se publicarán y se pondrán a la disposición de los clientes documentos que organicen y provean la información de manera que facilite su manejo y que permita que personas sin conocimiento especializado en disciplinas particulares puedan entenderla”.

“El Negociado de Energía realiza vistas públicas, talleres y conferencias técnicas que son públicas. Además, todos los documentos de los casos relacionados con las compañías eléctricas, incluida LUMA, están disponibles en los ‘dockets’ que son públicos, en el portal del Negociado”, expresó ayer el NEPR por escrito.

Por su parte, la AAPP, que funge como el administrador del acuerdo de operación que LUMA mantiene con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), no especificó qué gestiones específicas realiza para asegurar que la empresa cumple con las normativas legales o contractuales de transparencia.

Según Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos, organización que promueve la transparencia en el sector público, alusiones al deber de divulgar información aparecen en, al menos, 15 ocasiones en el contrato de 336 páginas de LUMA.

“LUMA es un ente regulado, que está obligado a cumplir con la Ley 57-2014 y a rendir cuentas al NEPR sobre todos los asuntos que contempla dicha ley. El ‘docket’ (expediente) del NEPR (abierto al público) es amplio, y contempla procedimientos que atienden estos temas. El contrato de alianza exige que LUMA cumpla con la leyes y reglamentos aplicables, y reconoce el rol y los deberes de LUMA ante el NEPR como regulador independiente del sistema eléctrico”, indicó la AAPP también por escrito.

“Cuando hablamos de transparencia, uno de los estándares es la proactividad en la publicación, cuán proactivo es el ente gubernamental –o, en este caso, el ente privado que funge como un ente gubernamental– en la divulgación de información. Ahí, podríamos decir que la temperatura está a mitad, porque sí hay una divulgación proactiva de alguna de la información, pero posiblemente no está en la totalidad de una manera que uno pueda comparar y aquilatar (por ejemplo) si hay más o menos apagones o cuál ha sido la trayectoria a través del tiempo”, dijo Blondet.

La semana pasada, LUMA causó revuelo al pedir al portal independiente PowerOutage.us que removiera de su plataforma los datos de interrupciones de servicio correspondientes a Puerto Rico. PowerOutage indicó que LUMA había pedido que dejara de “extraer y publicar datos de Puerto Rico hasta que ellos puedan reemplazar su tecnología y proveer datos más precisos”, mientras que el consorcio replicó que “las páginas web de terceros no son fuentes oficiales ni confiables para obtener información”.

LUMA mantiene en su portal, bajo la sección de “estatus de servicio”, una recopilación de la cantidad de clientes sin luz en cada una de sus siete regiones operacionales. La sección, que requiere –al menos– tres “clicks” para acceder desde la página principal, se actualiza en tiempo real, aunque LUMA la ha removido ocasionalmente, incluyendo en días posteriores al huracán Fiona.

“Esa explicación no se justifica”, expresó Blondet en torno al pedido de LUMA para que se eliminaran los datos de PowerOutage, portal que recopila y publica las interrupciones de servicio eléctrico en todo Estados Unidos. “Hay un deber de rendición de cuentas hacia los ciudadanos de Puerto Rico y, existiendo la posibilidad de vernos en un mapa y establecer comparaciones, estando la información disponible hasta el otro día, no hay justificación”.

Camino incompleto

Al ser abordado sobre el tema, el gobernador Pedro Pierluisi dijo, en pasados días, que la transparencia que existe en torno a la información relacionada al sistema energético es “la mayor que hemos tenido en nuestra historia”.

Blondet reconoció que, al presente, existe más visibilidad que cuando la AEE fungía como único operador del sistema y no respondía a ente regulador alguno, “pero obviamente no es suficiente, el público no siente que es suficiente e igualmente los legisladores cuando han hecho solicitudes de documentos a LUMA”.

El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes, Luis Raúl Torres Cruz, censuró las expresiones de Pierluisi, al recordar que se vio en la posición de demandar a LUMA para obtener datos, como la cantidad de celadores en su plantilla, las distribuciones de sus brigadas o las mejoras capitales en curso.

“El problema grave de LUMA, que ellos no quieren reconocer ni el gobierno le ha prestado la atención, es que no tienen el personal suficiente y necesario para atender la red de transmisión eléctrica, para hacer la poda, mantener la red en funcionamiento, arreglar las averías y construir los nuevos proyectos”, dijo el representante independiente. “Todos estos apagones, y la información sobre los apagones, reflejan que no están trabajando con eficiencia la red, y por eso no quieren que se esté publicando. Es evidencia de que no han corregido el problema principal que tienen: la falta de personal”.

El “docket” del NEPR, en efecto, contiene una gran cantidad de información que entidades reguladas –como LUMA, la AEE y otras compañías de energía–, así como otras partes que interesan intervenir en distintos procesos, someten al organismo. Sin embargo, se trata de una plataforma con decenas de expedientes sobre diversos temas que, en algunos casos, contienen cientos o miles de documentos acumulados, lo que no necesariamente propende al fácil manejo para el ciudadano promedio.

Blondet puntualizó que, en diciembre pasado, el NEPR destacó que LUMA se hubiera unido a un esfuerzo federal –denominado Outage Data Initiative Nationwide (ODIN)– para uniformar los reportes de interrupciones de servicio en Estados Unidos, pero al día de hoy el portal no refleja información sobre Puerto Rico. En aquel entonces, señaló Blondet, el NEPR sostuvo que la participación de LUMA en la ODIN sería un “elemento crítico” para que Puerto Rico accediera a ciertos fondos federales.

A preguntas de El Nuevo Día, el NEPR no ofreció una explicación sobre la ausencia de datos de Puerto Rico bajo la iniciativa de ODIN que celebró seis meses atrás.

La directora ejecutiva de Espacios Abiertos mencionó que otra área en la que LUMA debería comunicar información de forma proactiva sería el uso de los fondos públicos que recibe. “Necesitamos más transparencia en términos de las finanzas, de las inversiones, de los trabajos. Cómo se está gastando el dinero, que al fin y a la postre es el dinero de los consumidores”, dijo la abogada.

“Todo esto son procesos de aprendizaje, pero me alegra muchísimo que la gente esté indignada ante lo que aparece en la página, y que la gente esté comentando al respecto dice mucho de nosotros como sociedad, que esperamos más de nuestras instituciones y servicios públicos”, agregó Blondet.