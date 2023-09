El exsecretario de Educación Eliezer Ramos Parés confirmó este miércoles que hizo gestiones para que el exsubsecretario asociado Héctor Joaquín Sánchez fuera reinstalado en su puesto de carrera como maestro paisajista tras renunciar a otro cargo de confianza en el gobierno, pero nunca recibió respuesta.

“La realidad es que, en efecto, se dieron instrucciones a Recursos Humanos para saber del estatus de él (Sánchez Álvarez) una vez salió de Obras Públicas y nunca se recibió información adicional ni siquiera la solicitud de reinstalación de su licencia”, dijo por escrito el exsecretario, quien se había mantenido en silencio desde su salida del puesto a finales de junio.

Ramos Pares le autorizó a Sánchez Álvarez una licencia sin sueldo –de junio de 2022 a junio de 2023– para que se fuera a trabajar como subsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Sánchez Álvarez renunció a ese cargo en diciembre pasado, pero no se reincorporó al Departamento de Educación (DE), donde está su puesto de carrera y tampoco notificó a la agencia.

En abril de este año, Sánchez Álvarez, también excomisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, creó la empresa Advisors Consulting LLC y, al mes siguiente, obtuvo un contrato con la Autoridad de Tierras. A principios de junio, solicitó al DE que se le extendiera la licencia sin sueldo, lo que logró hasta julio de 2024, con la autorización de la secretaria auxiliar de Recursos Humanos de la agencia, Marlene Rosa Medina, y bajo la misma justificación por la que la concedió Ramos Parés: para trabajar en otra dependencia pública.

La licencia sin sueldo se le otorgó al amparo de la Ley 26 de 2017, confirmó el DE. El estatuto establece que, una vez cambie el estatus laboral del recipiente de una licencia sin sueldo, debe notificarlo a la agencia nominadora o reinstalarse en su cargo.

Pese a que se solicitó, ni la secretaria designada de Educación, Yanira Raíces, ni ningún otro directivo del DE, estuvieron disponibles este miércoles para entrevista. Tampoco entregaron, por segundo día consecutivo, documentos solicitados por El Nuevo Día.

Entre otras cosas, el reglamento de personal del DE detalla las razones para dar una licencia sin sueldo, precisa que el empleado tiene cinco días para notificar a la agencia de cualquier cambio y destaca que el “secretario podrá cancelar una licencia sin sueldo en cualquier momento, de determinarse que no cumple con el propósito para la cual se concedió”.

El Nuevo Día supo que no hubo más insistencia del DE para localizar a Sánchez Álvarez para evitar mayores encontronazos con La Fortaleza. Además, tres fuentes de la agencia, que pidieron anonimato por temor a represalias, indicaron que el exsubsecretario asociado participó de una reunión, en agosto pasado, en las oficinas centrales de la agencia, en Hato Rey, en la que se discutieron detalles del suministro de alimentos con Comedores Escolares.

“No hay nada irregular”

Este miércoles, el gobernador Pedro Pierluisi despachó con un no hay “nada irregular” las actuaciones de Sánchez Álvarez y del DE.

“No hay nada irregular en ese asunto, en lo más mínimo”, adujo.

Cuando se le preguntó si Sánchez Álvarez era un protegido de su administración, Pierluisi respondió: “Ya están ahí con ataques y críticas fuera de lugar, o sea, no. No caigan en eso. Dejen de estar tratando de crear polémica donde no la hay”.

Entrevistados por El Nuevo Día, los abogados y exsecretarios del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Héctor Reichard y Víctor Rivera, opinaron, por separado, que la situación laboral de Sánchez Álvarez evidencia un conflicto de interés y que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) debió intervenir para, al menos, conceder una autorización.

“El conflicto está patente. El conocimiento que él (Sánchez Álvarez) tiene de la agencia para la cual trabaja es un factor a considerar en la oferta que él está haciendo al Estado para ofrecer servicios”, afirmó Reichard.

Rivera agregó que la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) es la agencia compelida a hacer valer la Ley 26 de 2017.

El Nuevo Día pidió entrevista con la directora de la OATRH, Zahira Maldonado Molina, y con el secretario de Agricultura, Ramón González, pero pidieron tiempo para prepararse.

Entretanto, Massiel Hernández Tolentino, directora del Área de Asesoramiento Jurídico y Litigación de la OEG, indicó que la agencia no tiene injerencia para intervenir porque, entre otras cosas, no administra la Ley 26. “Sé que eso se ve irregular, en la medida en que no es normal que un empleado sea contratante”, sostuvo.