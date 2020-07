El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, reconoció hoy que se ha sentido “frustrado” con las decisiones de la gobernadora Wanda Vázquez Garced en cuanto a la realización de actividades políticas en momentos en los que se reporta un alza en los contagios de COVID-19.

En entrevista con Jugando Pelota Dura, el secretario quiso dejar claro que ha hablado directamente con Vázquez Garced para expresar su preocupación por las actividades de campaña que provocan la aglomeración de personas y en los que no necesariamente se llevan a cabo las medidas de distanciamiento social recomendadas por el gobierno constantemente, como se ha observado en videos que circulan las redes sociales.

“Yo he hablado con mi propia jefa, no cuestionen que yo no… más línea no puedo ser. He hablado con ella y le digo: ‘No lo pueden hacer, no lo pueden hacer’. Así que yo le he hablado categóricamente”, señaló.

A preguntas sobre cómo se siente el funcionario con que la mandataria no siga sus recomendaciones, dijo que es “frustrante, a veces, definitivamente. Cualquiera que no haga caso porque esta es la salud de Puerto Rico. Claro que es frustrante, no me voy a quedar cruzado de brazos, pero yo hago mi parte en esto. Todos tenemos que hacer nuestra parte”.

Instó, de otro lado, a que los eventos sean similares a los realizados por los graduandos a modo de caravana, donde se observaban a las personas celebrando desde sus autos y evitando el contacto.

Las expresiones de Lorenzo Feliciano se dan a un día de que la gobernadora dijera en conferencia de prensa que suspendería por las próximas dos semanas las actividades políticas con aglomeración de personas y horas más tarde participó de un evento de campaña con la Asociación de Miembros de la Policía en Guaynabo en un salón de actividades.

Las declaraciones del secretario también surgen luego de que un candidato a representante por el PPD arrojara positivo al coronavirus, tras participar de varios eventos políticos durante el fin de semana.

Lorenzo Feliciano aplaudió que Armando Legarreta, quien aspira a la Cámara por el Distrito 15, se comunicara inmediatamente con Salud para alertar de su resultado y que, a su vez, informara a los ciudadanos que pudieron haber estado en contacto con él.