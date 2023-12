“Fue una cosa parapelos. Me llamaron y no lo creía, me quedé como que… empecé a llorar”.

Aunque ya ha pasado más de dos décadas en la libre comunidad, las emociones embargaron a Fernando Guzmán cuando el jueves recibió la llamada de La Fortaleza notificándole que, tras varios años de gestiones, se le había concedido una clemencia ejecutiva.

“En el aspecto personal es bien brutal porque, aparte de que uno cierra un capítulo en la vida, te libera en otras cosas pragmáticas. Nosotros, para mudarnos es un problema, para viajar es un problema. Si tengo una oferta de empleo, pues no puedes ir porque tienes que pedir permiso… No estoy diciendo que no sea necesario, pero hay muchas restricciones. (La clemencia) también te habla de la humanidad de la gente”, agregó Guzmán.

Guzmán, cuya historia de vida ha sido reseñada previamente en El Nuevo Día, fue convicto en 1989, a sus 18 años, por cargos de asesinato en segundo grado, tentativa de asesinato, robo, apropiación ilegal agravada de un vehículo de motor y múltiples violaciones a la Ley de Armas. El violento incidente, que ocurrió cuando Guzmán era todavía un menor de edad, surgió a raíz de su intento de obtener dinero para adquirir sustancias controladas, vicio en el que había caído desde que era un adolescente.

Luego de un proceso que comenzó en 2019, con la ayuda de la abogada Iris Yaritza Rosario, Guzmán, ahora de 52 años, recibió el jueves la noticia de que el gobernador Pedro Pierluisi le había concedido una conmutación condicional del máximo de su sentencia de 99 años. En su caso, la clemencia ejecutiva implica que Guzmán, quien permanecía en libertad bajo palabra luego de 11 años en prisión, queda inmediatamente liberado de su sentencia, aunque sujeto a la posibilidad de una revocación en caso de algún incumplimiento con las condiciones.

Guzmán fue uno de los dos primeros discípulos del programa de educación superior para personas confinadas que creó, en la década de 1990, el fenecido historiador, sacerdote jesuita y profesor universitario Fernando Picó. A través del programa universitario, Guzmán se instruyó en historia europea y, más tarde, como consejero en adicciones, abriendo la puerta a su labor al presente con la organización sin fines de lucro La Perla del Gran Precio, que trabaja con personas que batallan problemas de adicción o que han recibido diagnósticos positivos al VIH-sida.

20 clemencias concedidas

A días de que termine el año, el Comité Asesor del Gobernador sobre las Clemencias Ejecutivas informó que Pierluisi concedió un total de 20 clemencias en el 2023. Entre ellas, el primer ejecutivo dio paso a dos indultos totales, seis condicionados, otras seis conmutaciones del mínimo de sentencia –lo que significa que la Junta de Libertad Bajo Palabra puede asumir jurisdicción–, cinco conmutaciones del máximo de sentencia y la conmutación condicional otorgada a Guzmán.

En un resumen enviado a los medios, el Comité Asesor detalló que, en 2022, las clemencias ascendieron a 34, mientras que en 2021 solo se otorgaron cinco. Fue en diciembre de 2021 que Pierluisi creó el Comité Asesor mediante una orden ejecutiva, con el objetivo de estandarizar el proceso de evaluación de solicitudes.

En total, de las 59 clemencias ejecutivas concedidas desde 2021, 12 han sido indultos totales, 26 condicionales, 10 conmutaciones del máximo de sentencia, ocho conmutaciones del mínimo y tres conmutaciones condicionales. En el resumen se precisó que, en lo que va de cuatrienio, se han evaluado 491 peticiones, incluyendo solicitudes que datan de años previos.