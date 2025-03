Funcionarios desmienten presunto borrador de orden ejecutiva que adelantaría la independencia para Puerto Rico

El supuesto borrador, cuyo estatus como documento oficial no ha sido confirmado por la Casa Blanca , tiene una línea para la firma del presidente Donald Trump .

El comisionado residente en Washington indicó que no es la primera vez que ocurre algo similiar, pues sostuvo que varias semanas atrás también surgieron información de un supuesto memorando sobre acciones ejecutivas que se podrían tomar para otorgarle a Puerto Rico la independencia.

“Yo no le doy ninguna credibilidad a ese artículo (la historia original fue publicada por la edición web del periódico inglés Daily Mail), pero como estaba recibiendo tantos mensajes, sentí que ustedes querían escuchar algún tipo de reacción. Pues, en primer lugar, mencionan que el memorando está en posesión de dos congresistas. Como tengo buena relación con uno de esos congresistas, le envié un mensaje y de la oficina del congresista me contestaron que no han recibido absolutamente nada”, resaltó Hernández Rivera.