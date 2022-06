El gobernador Pedro Pierluisi anticipó este miércoles que se inclina por convocar una sesión extraordinaria para atender el proyecto de ley (proyecto de la Cámara 1387) que proporcionaría un alivio a los ciudadanos en el pago de las facturas de la luz y del agua.

“Aquí todos tenemos que estar unidos para hacerle frente a esta alza en el petróleo que no la controlamos. Así que yo no descarto el convocar una asamblea extraordinaria de la Asamblea Legislativa para que en cuestión de una hora, porque eso ya hasta se ha debatido. Es cuestión de abrir los trabajos, convocar a los legisladores, votar sobre ese proyecto y se acabó. Eso es lo que yo espero que se haga tan pronto culmine la sesión ordinaria”, dijo el primer ejecutivo, quien no descartó incluir otras medidas en la sesión extraordinaria, pero tras un análisis “cuidadoso”.

El proyecto de la Cámara 1387 no fue aprobado en la Cámara de Representantes el último día de aprobación de medidas legislativas. Concedía $145 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica y $20 millones a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para paliar el alza en las facturas de ambos servicios.

Pierluisi cuestionó por qué la Asamblea Legislativa no avaló la medida durante la sesión ordinaria.

“Se estructuró el proyecto de tal manera que no afecta las finanzas ni las reservas de capital del Fondo del Seguro de Estado. Parece mentira que no se aprobó”, indicó.

El portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista, Gabriel Rodríguez Aguiló, alegó que la medida no fue aprobada porque supuestamente el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, condicionó su aprobación a que se aprobara el proyecto de la Cámara 1273 que pretendía regular el proceso de transición en la administración de la Cámara de Representantes.

“Él quería establecer los parámetros de esa transición y cuáles iban a ser las decisiones administrativas de la próxima Asamblea Legislativa. Una cosa incríeble”, dijo Rodríguez Aguiló.

Aseguró que habían los votos para aprobar el proyecto de la Cámara 1387.

El gobernador hizo un llamado a no condicionar la aprobación del proyecto “a base de la aprobación de otro proyecto”.

“Basta ya de eso. Estos son proyectos demasiado importantes para uno estarlos sujetando a la aprobación de otras medias. Hasta cierto punto es como si fuera un chantaje”, sentenció.