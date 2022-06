La Cámara de Representantes y el Senado regresaron hoy, miércoles, a la mesa de negociación en busca de un consenso que les permita aprobar hoy el presupuesto para el próximo año fiscal, así como el proyecto de ley que modifica el impuesto a las foráneas.

“Mi esperanza es que aprobemos presupuesto y estoy trabajando para eso. Siempre he trabajado en que uno tiene que negociar en la mesa, leer la medida, dime dónde tienes reparos, pero no me ataques sin leerla, no me digas que hay algo en la medida que no está. No hagas un planteamiento infundado”, expresó el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández.

Tras asegurar que persiste la posibilidad de que las medidas se aprueben hoy, Hernández Montañez señaló que trabajan en dos escenarios. El primer escenario, dijo, es enmendar al Proyecto de la Cámara 1367, que sustituye el impuesto a las foráneas, y establecer “sin ningún tipo de duda” que no se les aumente las contribuciones a los dueños de propiedades en Puerto Rico.

Otro lenguaje que se le estaría incluyendo al Proyecto de la Cámara 1367 –conocido como “Ley para Estabilizar las Finanzas Públicas de Puerto Rico” - es estableciendo que, en caso, de que a nivel de Estados Unidos se apruebe una tasa mínima de 15% a las empresas foráneas, se mantengan los beneficios acordados en esta ley. “Esos lenguajes ya se enviaron al Senado. Si el Senado está acuerdo aprobaremos en algún momento del día ambas medidas”, expresó.

Si se logran estos cambios, entonces juntamente se aprobaría la propuesta presupuestaria de la Asamblea Legislativa que asciende a $12,475 millones.

El segundo escenario, explicó, es la aprobación del Proyecto del Senado 1367 sin el presupuesto. Sería un escenario menos controversial al que trancó las negociaciones el lunes, ya que se removería de la pieza legislativa todo lo relacionado con la reestructuración del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). No obstante, el presupuesto que entraría en vigor sería el de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Esperamos que ellos nos digan (si están de acuerdo con las enmiendas). Si hay que hacer algún tipo de ajuste adicional, lo haremos. La buena fe está para poder aprobar las dos medidas en el día de hoy...a la hora que sea”, expresó el lider cameral.

Hernández Montañez reconoció, no obstante, que entre ambos escenarios prefiría que se lograra aprobar el Proyecto de la Cámara 1367 juntamente con el presupuesto. “Las dos (alternativas) están corriendo con la misma fe y con la misma esperanza. Obviamente siempre preferiría constar para el record histórico que aprobamos el segundo presupuesto balanceado sin la intervención de la Junta”, expresó.

“Para mí lo más prioritario es aprobar el mantener por lo menos las finanzas estables (Proyecto de la Cámara 1367). Si el presupuesto lo impone la Junta, no por acción de la Cámara sino por acción del Senado- yo no tengo ningún problemas, porque el que íbamos a aprobar nosotros era, literalmente, el mismo de la Junta, excepto por el dinero de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y algunas otras cosas”, agregó Hernández Montañez.

Abordado sobre si existe espacio para que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) valide -de aprobarse- el presupuesto de la Asamblea Legislativa, Hernández Montañez aseguró que “hay un break tácito”. “Ellos saben que no les conviene, como institución...rechazar un pesupuesto alineado a todas sus propuestas y balanceado”, dijo.

El ente federal le había dado a la Legislatura hasta el 27 de junio para aprobar el presupuesto, Hernández Montañez.