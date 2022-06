Tras la Asamblea Legislativa no cumplir el lunes con el plazo exigido por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para la aprobación del presupuesto del gobierno de Puerto Rico, el ente federal advirtió que se apresta a avalar y certificar una fórmula presupuestaria -antes de este próximo jueves- que sea cónsona al Plan Fiscal.

“La Junta de Supervisión certificará un presupuesto que cumpla con el Plan Fiscal Certificado para el el 30 de junio de 2022″, advirtió hoy, martes, el organismo en unas breves declaraciones escritas.

En una misiva enviada el domingo el presidente de la JSF, que administra las finanzas del gobierno, David A. Skeel, le había advertido a la Cámara y al Senado no solamente que el presupuesto debía estar aprobado para el 27 de junio, sino que, además, la versión que finalmente avalaran debía cumplir con el Plan Fiscal.

“El borrador no cumple con el Plan Fiscal de 2022 y, si el borrador se presenta a la Junta de Supervisión, la Junta de Supervisión adoptará y certificará su propio presupuesto”, avisó Skeel en el documento.

En la misiva, de la cual se envió copia al gobernador Pedro Pierluisi, Skeel detalló las partidas o lenguaje incluidos en el borrador de presupuesto que no son compatibles con el plan fiscal certificado por la JSF. Una de las principales reservas del ente federal es la intención de la Legislatura de reducir y reasignar ciertas partidas presupuestarias, incluidas las de algunas entidades gubernamentales, como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). No obstante, dan espacio para aprobar transacciones similares en el Departamento de Educación y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).

En cuanto al lenguaje incluido por la Legislatura en el borrador, el ente federal no estaba de acuerdo con la eliminación de la exigencia impuesta a la UPR para que cambie su plan de retiro a uno de contribución definida.

De forma similar reaccionaron a los cambios en la definición de “reserva de emergencia” incluida en el borrador. La Cámara añadió lenguaje que, según la JSF, elimina parámetros que establecen que el dinero está destinado para atender emergencias y no para complementar las operaciones del gobierno.

En la madrugada, vencido el plazo, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, alegó que los representantes y las representantes estaban listos para aprobar el presupuesto, pero que fue la alegada “falta de liderato” del presidente del Senado, José Luis Dalmau, lo que impidió que se completara el proceso en ambos cuerpos.

Dalmau, sin embargo, le atribuyó el incumplimiento con el calendario impuesto por la JSF al cuerpo hermano por no entregar a tiempo la propuesta de presupuesto y por haber incluido en el Proyecto de la Cámara 1367, que sustituye el impuesto a las foráneas, unas enmiendas “que no son compatibles con el propósito de la medida”.

De otra parte, el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, señaló que, como parte del proceso de negociación le presentaron a los compañeros de la Cámara de Representantes la opción de retirar de la votación el proyecto que sustituye el impuesto a las foráneas, ya que su aprobación no formaba parte de los acuerdos logrados con la JSF, pero no hubo consenso.

“No ha sido por falta de buena fe o ánimo para dialogar y buscar una alternativa que sea justa, que sea razonable y que sea efectiva por parte del Senado, sino que, sencillamente, la óptica de los compañeros de la Cámara es que o lo quieren todo o no quieren nada y me parece que no es la forma de manejar este tema”, puntualizó el líder PNP al asumir un turno previo al cierre de los trabajos legislativos de ayer.

La Cámara sesiona este martes a las 5:00 p.m.