La Cámara de Representantes cerró sus trabajos a eso de las 11:20 de la noche de hoy, lunes, sin aprobar el nuevo presupuesto, como se lo exigía la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)

El Nuevo Día supo que, tras el cierre de los trabajos, el caucus del Partido Popular Democrático (PPD) se reunió en la oficina del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández.

Los trabajos de la sesión del cuerpo legislativo reanudarán mañana, martes, a las 5:00 de la tarde.

El ente federal impuesto por el Congreso, y que controla las finanzas del país, le otorgó hasta la medianoche de hoy a la Asamblea Legislativa para aprobar un nuevo presupuesto o, de lo contrario, certificarían e implementarían su fórmula.

Cuando quedaban menos de tres horas para que expirara el término concedido, la Asamblea Legislativa continuaba trabajando en su propuesta; mientras, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa, se mostró confiado en que lo validaría antes de la medianoche. Lo que no sucedió.

“Si todo corre bien legislativamente, el proyecto tiene que estar llegando a las 10:30 p.m. u 11:00 p.m. y esperamos que se apruebe”, indicó el legislador.

Desde temprano, tanto Santa como el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, han afirmado que la resolución de presupuesto, así como el Proyecto de la Cámara 1367, que sustituye el impuesto a las foráneas, serán aprobadas hoy antes de la medianoche.

“Hubo que hacer enmiendas a ambos proyectos, hay que montarlos y, entonces, someterlo para la firma, tanto de Cámara como Senado”, dijo Santa sobre las razones por las cuales se ha retrasado el proceso de aprobación.

Santa aseguró que en la Cámara no existe ningún tranque con relación al contenido del proyecto.

“Bueno, la Cámara no tiene tranque, no sé si hay alguna dificultad en el Senado o no, eso habría que preguntárselo al señor presidente del Senado”, dijo en referencia al líder de la Cámara Alta, José Luis Dalmau.