El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, aseguró que este lunes bajará a votación la propuesta de presupuesto balanceado para el próximo año fiscal, tal y como lo exigió la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), así como el Proyecto de la Cámara 1367 que sustituye el impuesto a las foráneas.

Al momento la propuesta es de un presupuesto base de $12,475 millones. “Se cortaron $100 millones, se hizo una resdistribución de algunas partidas y ajustes que eran prioritarias y que surgieron durante el proceso de vistas públicas”, explicó el líder legislativo al establecer que la fórmula incluye también los fondos para financiar el Fondo de Reingeniería Municipal y para la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Ya eso está on place. Yo voy ahora a ver el detalle, a ver cómo quedó, los lenguajes y unos señalamientos que había realizado la Junta en cuanto a enmiendas que se hicieron al texto, así que vamos a estar analizando si eso está alineado”, sostuvo tras culminar un caucus del Partido Popular celebrado más temprano en su oficina.

En una misiva cursada al liderato legislativo durante el fin de semana, el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), David A. Skeel, expresó reparos en cuanto al lenguaje incluido por la Legislatura en el borrador del presupuesto eliminando la exigencia impuesta a la UPR para que cambie su plan de retiro a uno de contribución definida.

De forma similar reaccionaron a los cambios en la definición de “reserva de emergencia” incluida en el borrador. La Cámara añadió lenguaje que, según la JSF, elimina parámetros que establecen que el dinero está destinado para atender emergencias y no para complementar las operaciones del gobierno.

El liderato legislativo ha estado reunido durante la mañana con el secretario de Hacienda, Francisco Parés, buscando, además, esos puntos de encuentro en el Proyecto de la Cámara 1367 que sustituye el impuesto a las foráneas y que incluye unas medidas de recaudo que mitigarían el recorte de $44 millones que promueve la JSF sobre el Fondo de Equiparación. Esta medida también se aprobará hoy, afirmó Hernández Montañez.

“Estamos esperando unos cambios técnicos referente a los umbrales que agrupan algunas de las instituciones dependiendo de la capacidad que tienen para invertir, el número de empleados y sus rendimientos y estamos verificando que, por lo menos, cumplamos con nuestros compromiso de que sea neutral desde el punto de recaudos, que lo mismo que se estaba recaudando hoy se recaude mañana”, expresó Hernández Montañez.

“Hay empresas que no quieren pagar, hay unas iniciativas del gobierno que quieren que recauden más para poder adelantar algunas reformas, pero aquí lo importante es que estas empresas no se vayan y darle certeza y estabilidad a una industria que ocupa el 50% de la economía del país. Es bien peligroso jugar con esto, así que cualquier ajuste estamos hablando de millones de dólares, por eso es que ha tomado un poco más de tiempo”, agregó el presidente cameral.

Parés Alicea, por su parte, afirmó que el lenguaje del Proyecto de la Cámara 1367 no debe impedir que el Departamento del Tesoro federal se exprese en la acreditación de los impuestos cubiertos por los decretos que se renegociarían bajo esta nueva ley. “Hemos sido consistentes sobre este punto. Estamos asesorando, actualmente, a ambos cuerpos para asegurarnos que cumpla”, sostuvo al describir el proceso como uno dinámico.

Reafirmó que la legislación debe ser revenue neutral -que no tenga un costo en cuanto a los ingresos que genera al fisco- porque, de lo contrario, habría que buscar otra fuente de repago o hacer recortes presupuestarios más profundos de los que ya se han hecho. “El principio de neutralidad fiscal está contenido en el plan. El no cumplir con esta parámetro ya estás a merced de determinaciones de la JSF y es un aspecto que nosotros no desearíamos navegar con este tipo de legislación”, expuso.

“Tener una legislación cuya implementación sea impedida o dilatada en estos procesos bajo Promesa, pues, definitivamente, afectaría el poder alcanzar unas metas”, agregó Parés.

Una vez aprobadas ambas medidas hoy en la Cámara, estas pasarían a la consideración del Senado donde estarían abiertas a debate, adelantó el presidente del Senado, José Luis Dalmau. “Sé que estamos a punto de llegar a los acuerdos que permitan que hoy, que es el tiempo que da la Junta de Supervisión Fiscal, se aprueben en ambos cuerpos los informes de comité de conferencia”, señaló.

Dijo que el presupuesto a aprobar incluye un dinero dirigido a “subsidiar” las pérdidas que han sufrido los municipios del Fondo de Equiparación. “Ese Fondo (de Equiparación), pues, ya deja a algunos municipios pequeños del país en precario y se está buscando la manera en cómo darle recursos por otros lados y hay unas iniciativas muy creativas dentro de ese presupuesto”, dijo el también presidente del PPD.

Quedarán pendientes

Hoy, sin embargo, no se llevará a votación el Proyecto de la Cámara 1119 que regula las máquinas de azar y cambia la fórmula para distribuir el dinero que generan, un 35% de los cuales irían destinado para crear lo que se conocerá como el “Fondo para la Reingeniería Municipal”, adelantó Hernández Montañez.

“Quiero enfocarme en lo que está amarrado al acuerdo y esto de las máquinas es un plus, no está amarrado a la Legislación... Quiero evitar que por algún asunto de algo que se puede atender en otra medida se retrase esto tan importante”, dijo sobre el proyecto que destinaría unos $16 millones adicionales para los municipios.

También quedaría pendiente el proyecto de la Cámara 1274 -de su autoría- que crea la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), organismo que proveería apoyo técnico, práctico y consultivo a la Asamblea Legislativa en temas presupuestarios, financieros, contributivos y fiscales.

Estas dos medidas -ambas en comité de conferencia- serían atendidas antes del 30 de junio.

“Hay mucha negatividad en Puerto Rico, hay mucha gente que siempre piensa que no se pueden alcanzar las cosas... esperamos cumplir con nuestra palabra en el día de hoy”, dijo Hernández.