La certificación e implementación del presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), ascendente a $12,426 millones, pudiera tener un impacto adverso sobre las operaciones del gobierno, al dejar a un lado fondos esenciales que les daban cierta estabilidad, por ejemplo, a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y los municipios.

Aunque el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, se expresó ayer, martes, esperanzado en que aún quede tiempo para continuar las conversaciones con la JSF, y aprobar y certificar la propuesta de $12,475 millones de la Asamblea Legislativa, la realidad es que el tiempo concedido por el ente fiscal expiró el lunes.

Sostuvo, sin embargo, que de la Junta manifestarse y aprobar su versión presupuestaria procederían, entonces, a validar el Proyecto de la Cámara 1367, que sustituye el impuesto a las foráneas. Sería un escenario menos controversial al que trancó las negociaciones el lunes, ya que se removería de la pieza legislativa todo lo relacionado con la reestructuración del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

Los cambios al CRIM tenían el propósito de allegar unos $100 millones adicionales a los municipios. Esta partida no fue contemplada por la JSF, que ayer anunció que celebrará una reunión pública el viernes para discutir el presupuesto.

“Más allá de la parte de servicios y partidas, el mensaje de que tenemos un presupuesto cuadrado y no podamos votarlo es bien lamentable. Eso le da fuerza a la presencia de la Junta en Puerto Rico, es un mensaje malo, negativo”, afirmó el líder cameral.

Hernández le cursó ayer una carta vía correo electrónico al presidente de la JSF, David A. Skeel, en la que le afirmó que continuarán conversaciones para aprobar el presupuesto a pesar de haberse vencido la fecha límite.

“La Cámara de Representantes continúa trabajando para aprobar el segundo presupuesto equilibrado consecutivo del Estado Libre Asociado. Todos estamos de acuerdo en la importancia de continuar este camino hacia la responsabilidad fiscal”, aseveró Hernández.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa, no fue tan optimista ante los escenarios existentes.

“Va a salir una carta de la JSF diciendo que no cumplimos y que van a certificar el presupuesto de ellos... no se cumplió con el itinerario, así que está complicado. Yo, honestamente, voy a mover mis cañones a tratar de mover el proyecto de las foráneas”, señaló sobre las posibles movidas de la JSF.

El ente federal, de otra parte, emitió unas declaraciones escritas afirmando que el 30 de junio estarían certificando un presupuesto que cumpla con el Plan Fiscal. No fueron categóricos en sí seguía habiendo espacio para negociar con la Legislatura.

Mientras, el gobernador Pedro Pierluisi, quien se encuentra fuera de Puerto Rico, hizo un llamado a dejar a un lado los protagonismos y trabajar en favor del país.

“A dos días del final del año fiscal, es momento de ceder y dejar los protagonismos a un lado. Hago un llamado a que el liderato legislativo armonice sus diferencias y que apruebe el presupuesto que hemos estado trabajando en conjunto”, dijo por escrito.

Asimismo, exhortó a la Legislatura a actuar con “la debida flexibilidad y desprendimiento”, sin “mirar colores ni diferencias político-partidistas”, para que puedan aprobar “sin mayor dilación” el presupuesto y el arbitrio a las empresas foráneas.

Pero, ¿qué representaría la aprobación de la versión de la JSF? ¿Dónde están las principales diferencias?

Desde que comenzaron las conversaciones, las diferencias principales entre la JSF y la Asamblea Legislativa han recaído en la asignación de fondos para los municipios y la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Hay que reconocer que ellos tienen su forma de ver a la UPR, de cómo debe funcionar, al igual que con los municipios y caemos en tratar de buscar formas creativas de conseguirles más dinero”, señaló el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza.

El exsecretario de Hacienda explicó que, en el caso de los municipios, la propuesta del ente federal incluye $178 millones: $44 millones del Fondo de Equiparación, $58 millones para el Fondo Extraordinario, un ajuste de $41 millones para las aportaciones de los municipios al pago del Plan Vital, $22 millones para la consolidación de funciones y $13 millones para la creación de unos centros comunitarios resilientes.

Mientras, la propuesta de la Asamblea Legislativa contenía $44 millones adicionales para el desarrollo del Fondo para la Reingeniería Municipal. “Ahí, hay ayudas por diferentes ángulos. Todo depende de cómo puedan ellos operacionalizar esas ayudas. Esto no son fondos para un pote común para hacer con ellos lo que quieran. Identificamos necesidades que ellos tienen”, expresó Zaragoza.

En cuanto al presupuesto base de la UPR, Zaragoza explicó que es de $592 millones. El cambio fundamental que, dijo, hizo el Senado, en el comité de conferencia, es que enmendaron el lenguaje que condicionaba el acceso de $20 millones al cambio de su plan de retiro a uno de contribución definida.

De esos $20 millones, $18 millones iban destinados al Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la UPR para evitar la pérdida de acreditaciones y $2 millones para el Centro de Investigación de Ciencias Moleculares que potencialmente podría ser una fuente de ingresos para la institución, señaló.

El RCM perdió la acreditación de su programa de entrenamiento de Neurocirugía debido a, entre otras razones, la falta de personal de apoyo de personal como médicos y enfermeros.

Contrario a la fórmula de la Junta, la propuesta de la Cámara incluía, además, $1 millón a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para la lucha contra la violencia de género, $3 millones para el Centro Comprensivo de Cáncer y $1 millón para la expansión del modelo educativo Montessori, explicó Santa.

“A principio de año, habíamos hablado de hacer algo holístico y esto era parte de esa propuesta”, expuso Santa.

¿Qué pasará ahora?

Tras el enfrentamiento entre los cuerpos legislativos, el presidente de la Cámara sugirió que haya reuniones periódicas de la conferencia legislativa, obviando a los presidentes de cada cuerpo, en búsqueda de consenso sobre medidas en discusión.

“Quizás el problema está en esa figura (presidencia), pues vamos a bypasearlo y vamos a sentarnos delegación con delegación. Yo no tengo problemas en renunciar (a eso). Cuando las cosas no funcionan, no funcionan”, reconoció Hernández.

La periodista Gloria Ruiz colaboró en esta historia.