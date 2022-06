En respuesta al presidente del cuerpo homólogo, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, acusó este martes a Rafael “Tatito” Hernández de haber secuestrado el proyecto de presupuesto para el próximo año fiscal porque supuestamente quería que, junto a la medida se aprobara un impuesto a la propiedad como parte de enmiendas al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

Además, acusó a Hernández de no actuar con responsabilidad, de manera “destemplada” y de tergiversar conversaciones sobre el proyecto de presupuesto.

“Nosotros estuvimos aquí, anoche, hasta las doce de la noche. Esperando el informe de conferencia que se origina en la Cámara, no lo podemos originar nosotros, para atenderlo. Nunca llegó. Nunca llegó al Senado el informe de conferencia del presupuesto del país. Enviaron una copia de 350 páginas a las 9:30 de la noche para que pudiéramos atenderla, pero sin el informe y la firma de los legisladores de la Cámara para poderla radicar. Eso es irresponsable y máxime como se trata del presupuesto del país”, dijo Dalmau en conferencia de prensa en su oficina legislativa.

“Entonces en el día de hoy el presidente de la Cámara ha asumido una actitud destemplada, retante, que se aparta de la mesura. De la moderación que debe haber entre la relación de los presidentes de los cuerpos y los compañeros legisladores, de todos los partidos, porque la consideración del presupuesto impacta a todo el país y es importante para todos los partidos. Y la tergiversación que ha usado el presidente de la Cámara, a su conveniencia, de conversaciones y acuerdos que en nada abonan a un resultado positivo en la legislación que se discute”, agregó.

De manera reiterada, Dalmau sostuvo que Hernández puso como condición que se aprobara el proyecto de la Cámara 1367, que atiende a su vez contiene enmiendas a la ley orgánica del CRIM. Según Dalmau esas enmiendas al CRIM tienen como consecuencia imponer un impuesto a la propiedad inmueble que hoy día está exenta.

“El presupuesto ha sido secuestrado por el presidente de la Cámara poniendo como condición que aprobemos el otro proyecto, la ley de foráneas, pero con un pequeño detalle que dentro de ese proyecto hay unas enmiendas, incluyendo otros proyectos, otros asuntos. El proyecto de las foráneas él quiere que se apruebe con sus proyectos que fueron rechazados por la Junta de Supervisión Fiscal, por el secretario de Hacienda y por el Tesoro federal”, apuntó Dalmau.

“El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, está obsesionado con subirle los impuestos a la gente del país, a la clase trabajadora. Y acá en el Senado, nosotros no estamos dispuestos a subirle impuestos a nadie. Tatito secuestra el presupuesto y dice que el senado no actuó, a cambio de aumentar los impuestos sobre la propiedad, retasando la propiedad”, abundó Dalmau rodeado de otros senadores, entre ellos, el presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza.

Para combatir las expresiones previas de Hernández, que lo acusó de no decir la verdad y de no tener liderato, Dalmau se describió como una persona que “siempre hablo con la verdad, de frente, busco el diálogo, busco unir. Busco el consenso. No estoy buscando problemas”.

Pero, de inmediato, acusó a Hernández, de convertirse en “el líder de los impuestos”.

Dijo estar listo en el Senado para atender el proyecto del presupuesto 2022-23 y exigió que la Cámara de Representantes envié el proyecto sobre las empresas foráneas, “Pero sin la medida del CRIM que aumenta impuestos a la clase trabajadora y pobre del país”.

“Él (Hernández) sabe que aquí no hay los votos para aprobar ese proyecto y le miente al país diciendo ‘el Senado no quiere atender el presupuesto’. El que está poniendo en riesgo la Universidad (de Puerto Rico), el retiro, los aumentos, más de 80,000 empleados que trabajan para empresas foráneas, y dependen de la ley de las foráneas que está considerándose paralelamente al presupuesto, es el presidente de la Cámara”, sentenció.

Destacó que el proyecto de la Cámara 1367 se aprobó el sábado sin ninguna otra medida. Igualmente, dijo que las aportaciones adicionales para los municipios están contenidas en el proyecto de presupuesto de la Asamblea Legislativa. No lo contempla el proyecto de presupuesto de la JSF.

“Traigan el proyecto del presupuesto como se acordó y el de las foráneas como fue aprobado el sábado sin incluir la retasa de la propiedad y el Senado está listo para atenderlo”, recalcó.

Dalmau recordó que la Asamblea Legislativa tiene hasta el 30 de junio para aprobar el presupuesto y que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dio espacio para que el Senado y la Cámara de Representantes alcancen un acuerdo.

Cuestionado sobre a quién debía creerle el pueblo, Dalmau dijo que el informe de conferencia sobre el presupuesto no estaba radicado ni en la Secretaría del Senado ni en el de la Cámara de Representantes.

Agregó que lo que debe proceder es que se recojan las firmas del comité de conferencia sobre el proyecto de presupuesto y se envíen a ambos cuerpos.

“Vamos a terminar de cumplir el paso de aprobar el presupuesto en ambos cuerpos y sometérselo a la Junta”, destacó.

“El asunto” del PPD “no lo voy a atender ahora”

Cuando El Nuevo Día le cuestionó si habría alguna sanción para Hernández por sus comentarios públicos contra él, Dalmau contestó que “ese asunto no lo voy a atender ahora. El presupuesto es más importante”.

“Yo no soy persona de estar buscando controversia. Yo estoy buscando unificación, diálogo. Por eso nos reunimos todos los partidos ayer aquí en el Senado”, sostuvo.

En abril, Dalmau, como presidente del Partido Popular Democrático emitió una orden de cesa y desista contra todo popular que públicamente atacara a otro. La orden sigue vigente.

“Los asuntos del partido, yo los atiendo en el partido”, dijo Dalmau pese a que tan reciente como ayer y también a preguntas de los periodistas habló de temas de la colectividad en el Senado.

Tampoco quiso hablar sobre el pedido de algunos populares para que abandone la presidencia del PPD.

“Eso es un asunto que atenderé en el Partido Popular”, afirmó.

¿Por qué no atenderlo ahora y reaccionar?, cuestionó este medio.

“Te voy a contestar con una oración: Yo no convoque a un evento el 14 de agosto y muchos líderes saieron oponiéndose. Lo hablaremos en el Partido Popular. Esto (el presupuesto) es más importante para yo desviar esto a temas políticos. El presupuesto, para mí, es la legislación más importante que tiene que atender la Asamblea Legislativa. Lo demás son distracciones y yo no me voy a distraer con el asunto del partido en estos momentos. Cuando me corresponda estar allá, me pongo el sombrero de presidente y lo atenderé”, respondió.