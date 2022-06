De manera directa o solapada, líderes populares pidieron ayer la salida de José Luis Dalmau de la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD), al cuestionar su liderato en medio de controversias internas de la colectividad y por los trabajos legislativos.

Uno de los golpes más fuertes contra el también presidente del Senado provino del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, quien acusó a Dalmau de “mendaz” y de no tener liderato.

El encontronazo entre ambos líderes legislativos se produjo luego que, a última hora el lunes, la Legislatura no aprobara el presupuesto para el próximo año fiscal. Dalmau y Hernández se acusaron mutuamente de incumplir con la fecha límite impuesta por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“El que se coloca en posiciones de combate en muchos frentes a la vez se debilita. Se está debilitando solo con sus acciones y no cumple su palabra. Ese es el problema, una persona que es mendaz, que le falta a su palabra, se debilita su liderato”, dijo Hernández sobre Dalmau.

Horas después, Dalmau acusó a Hernández de no actuar con responsabilidad, sino de manera “destemplada” y de tergiversar conversaciones.

No es la primera vez que ambos líderes protagonizan controversias, pues han estado encontrados cuando debieron trabajar el proyecto de salario mínimo, la reforma laboral, la resolución de donativos y la reestructuración de la deuda.

Hernández, en un aparte con El Nuevo Día, reconoció esa realidad.

“El país se ha dado cuenta de lo que ha sido el patrón desde el primer día, lo que ha ocurrido desde el primer día. Fíjate que esto ha sido consistentemente. Esto no empezó hoy. La gente lo está viendo hoy de una forma más cruda”, dijo Hernández.

“Es una persona que, lamentablemente, está abrumada con un sinnúmero de decisiones y un montón de responsabilidades que no tiene cómo, administrativamente, atenderlas. Hay gente que tiene talento en la vida. Hay gente que le dieron talento para hacer unas cosas y hay gente que le dieron talentos para otras. Aparentemente, desde el punto administrativo, no lo tiene. Esa es la realidad, y se refleja en todo esto”, agregó.

Hernández no fue tajante en decir que Dalmau debía abandonar la presidencia del PPD, pero sostuvo que debía “reevaluarse por que nos está haciendo daño”.

“La base está indignada”

La exalcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz también pidió a Dalmau que recapacite, sobre todo, por su propuesta de hacer una consulta para que los populares escojan entre el Estado Libre Asociado (ELA) mejorado y la libre asociación.

“Esa idea de la casa grande del Partido Popular, donde cabíamos todos los puertorriqueños, queda destruida en ese documento (resolución con las definiciones de status presentadas por Dalmau)”, dijo.

Para el alcalde de Hormigueros, Pedro Juan García, a los populares de la base no les gusta “la tirantez” que ven entre sus líderes. No vaciló en decir que Dalmau debe dejar la presidencia del PPD para concentrarse en liderar el Senado, y opinó que la presidencia debe ser ocupada por alguien que la pueda atender a tiempo completo.

“Sería mejor para el partido, para él mismo, para que atienda todos los asuntos del Senado, que se dedique a eso, a ejercer el cargo de presidente del Senado que, de verdad, tiene unas funciones muy amplias, muy importantes”, apuntó el alcalde, quien indicó que hay otros que piensan como él.

Por su parte, el representante José “Cheíto” Madera pidió “una renovación en el liderato del PPD”.

“Yo estoy pidiendo que el PPD haga una reestructuración lo antes posible y que se escuche a la base porque el liderato que está tomando decisiones hoy lo hace en cuartitos oscuros, que no fueron los acuerdos a los que se han llegado”, afirmó.

Agregó que las decisiones recientes -como la creación de una comisión de status, que “nunca rindió un informe”, y la cancelación de una reunión de la Junta de Gobierno del PPD para discutir la propuesta de Dalmau- dan la impresión de que se improvisa en la Pava.

“Yo creo que José Luis Dalmau tiene que comenzar a tomar decisiones dentro del Partido Popular, escuchando al Partido Popular, si no el liderato hay que renovarlo. Si Dalmau se separa de escuchar a la base del Partido Popular y comienza a escuchar a dos o tres asesores que tiene, se está distanciando de la base”, agregó.

Dalmau, por su parte, rechazó responder a las voces que piden su salida de la presidencia o si estaría sancionando al presidente de la Cámara.

“Yo no me voy a distraer con el asunto del partido en estos momentos. Cuando me corresponda estar allá, me pongo el sombrero de presidente, y lo atenderé”, afirmó a preguntas de este medio.

El Nuevo Día supo que al interior del PPD se cuestionan no solo decisiones de Dalmau, como la propuesta consulta sobre el status, si no, además, expresiones controvertibles que colocan al partido en posiciones difíciles, como cuando calificó el aborto como un “asesinato”.

También se cuestiona su inacción, por ejemplo, con faenas que él mismo encomienda y aún no terminan, como la Comisión de Status, enmendar el reglamento y la reorganización. Además, se le critica porque no reúne periódicamente la Junta de Gobierno o la Conferencia Legislativa.

El representante Jesús Manuel Ortiz y el exgobernador Alejandro García Padilla, en entrevistas separadas, no avalaron la salida de Dalmau de la presidencia del PPD.

“Yo no estoy solicitándole renuncia a nadie. El planteamiento que he hecho es que es importante que la Junta de Gobierno se reúna y discuta los asuntos que tenemos ante nuestra consideración”, dijo Ortiz.

Igualmente, García Padilla sostuvo que el ente regente de la Pava debe ser convocado cuanto antes. Urgió a los presidentes legislativos a “dejar las diferencias aparte y poner el país primero”.

“Creo que hay que convocar la Conferencia Legislativa para atender el tema procesal (sobre el manejo del proyecto de presupuesto), pero creo que hay que convocar la Asamblea General del PPD para dilucidar esta controversia. Ahora más, los populares tienen que votar”, puntualizó.

Recalcó que, por los últimos 10 años, ha habido un “ataque contra la presidencia del partido”. “Yo lo sufrí. Todo el mundo se cree con la autoridad de atacar. No son los mismos, pero es a quien le da la gana. La base está indignada. Eso no le conviene a ninguno de ellos, ni a nuestro candidato o candidata a la gobernación, y no se dan cuenta. Se creen que el cuatrienio es larguísimo, que para las elecciones falta mucho”, sentenció García Padilla.

Para el exsenador Eudaldo Báez Galib, el problema del PPD es que dejó atrás su norte de justicia social y se rige por el personalismo. “Se ha convertido en club de candidaturas”, dijo. Opinó que Dalmau no debe salir de la presidencia, sino que debe celebrarse un proceso de elección “como el que ya se anunció”.