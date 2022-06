Dolida con la propuesta del presidente del Partido del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau, la alcaldesa de Morovis y vicepresidenta de esa colectividad, Carmen Maldonado, anunció en primicia a El Nuevo Día que lo retará por la presidencia de la Pava y aspirará a ser la candidata a la gobernación en las elecciones del 2024.

La determinación de Maldonado, dijo, surge en respuesta a la propuesta de Dalmau, anunciada hoy, para escoger a los miembros de la Junta de Gobierno del PPD mediante elección directa de los populares, pero adelantó que estará disponible para seguir al mando de la colectividad.

Además, Dalmau anunció que realizará una elección para que las huestes de la Pava decidan en agosto próximo qué opción de status respaldan: el Estado Libre Asociado (ELA) mejorado o la libre asociación. De antemano, Dalmau dijo que apoyará y hará campaña a favor del ELA.

Maldonado, quien es miembro del cuerpo regente de la Pava, aseguró que esas iniciativas no fueron consultadas ni avaladas por ese cuerpo. De hecho, reconoció que hay diálogos al interior del PPD para exigir la convocatoria urgente de la Junta de Gobierno.

“Yo me hago disponible”

“Me da muchísima tristeza, muchísima tristeza escuchar esas expresiones. Ante esas expresiones, yo me hago disponible. Voy a correr a la presidencia del Partido Popular y, de igual forma, algo que él (Dalmau) no ha tenido el valor de decirlo de frente porque no es un líder, yo sí lo voy a decir. Yo voy a correr para la gobernación de Puerto Rico de cara a las elecciones del 2024. No solamente para la presidencia del Partido Popular”, reveló la alcaldesa.

Calificó de “atropellada” la forma en que Dalmau propone la consulta entre los populares.

“Díganme ustedes si ahora mismo -en un mes y medio- le da tiempo a un candidato correr a Puerto Rico completo con una campaña como esta, tan importante”, apuntó Maldonado.

Dalmau, en un mensaje que transmitió por la página de Facebook del PPD, no dio detalles de cómo se haría la consulta, pero la fijó para el 14 de agosto. Posteriormente y a preguntas de los medios ha dicho que “más adelante” ofrecerá los pormenores.

Reacciona el presidente de la Pava

Tras el anuncio de Maldonado, El Nuevo Día se comunicó con Dalmau, quien indicó “que lo que se está seleccionando aqu’i son las posiciones a la Junta de Gobierno. No se est’a votando por candidaturas”.

Más división

Entretanto, Maldonado no dudó en indicar que la propuesta del presidente del PPD y presidente del Senado divide más a las huestes del partido fundado por Luis Muñoz Marín el 22 de julio de 1938.

“Él (Dalmau) lo que está aportando es que continúe la división dentro del Partido Popular y continuando a que siga creciendo, realmente continúe creciendo la destrucción del Partido Popular como lo dijo Muñoz Marín en un momento dado: ‘al Partido Popular lo destruye el mismo Partido Popular’. Y cuando él decía eso no hablaba del partido como institución”, sostuvo.

Además, dijo que se postula desde ya, dos años antes de las elecciones generales, como aspirante a la gobernación por el PPD porque ve el atropello y no puede quedarse callada.

“Los servicios esenciales, desde el gobierno no central, no están llegando a los municipios. Hoy mismo los ciudadanos de cada pueblo están siendo víctimas de un atropello del gobierno central. Y yo entiendo que quedarnos de brazos cruzados no es una opción”, afirmó la alcaldesa, quien está en su segundo cuatrienio y recientemente demandó, en la esfera federal, a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados por la falta de agua en Morovis.

Pero Maldonado también ha sido crítica de su partido. Ante la salida de Carlos Delgado Altieri de la presidencia del PPD, levantó su mano para capitanear el PPD y alegó discrimen. Posteriormente, alzó su voz en contra de las expresiones de Dalmau que catalogó de “asesinas” a las mujeres que se han practicado un aborto. Maldonado, en ese entonces, exigió unas disculpas y una reunión urgente de la Junta de Gobierno de la colectividad.

Ahora, dijo, también debía expresarse públicamente porque Dalmau “no tiene el deseo de unir”.

“Entiendo que las expresiones del presidente, en la mañana de hoy laceran realmente ese deseo de los populares de continuar hacia adelante cuando expresa y limita al Partido Popular con expresiones sobre las personas que no creen completamente en el Estado Libre Asociado. Él está diciéndole a los demás ‘el que no crea en esto específicamente tiene que abandona nuestro partido’”, sentenció no sin antes decir que es “fiel seguidora del ELA, pero no puedo dejar a un lado a aquel que piense contrario a mí”.

“Un líder no desune”

“Yo lamentablemente tengo que decir que un líder une. Un líder no desune, un verdadero líder no tiene que rechazar a ninguna persona que quiera ser parte de nuestro parte y que piense de manera distinta. Creo 100% en el ELA siempre he estado firme en esa defensa, pero no puedo rechazar a algún otro miembro del Partido Popular porque crea distinto a mí”, agregó.

Dijo que lo que procedía es el diálogo y no la desunión. Agregó que el PPD estaba en una situación “crítica”.

“El partido lo que busca es un líder que realmente pueda levantar el partido del momento en que se encuentra”, indicó.

Indicó que, pese a la división que pueda surgir al interior de la Pava, entiende que tiene posibilidades de prevalecer en las elecciones del 2024 de lograr la candidatura a la gobernación.

No vaciló en apuntar hacia el comisionado electoral alterno del PPD, Jorge Colberg Toro, como uno de los responsables de la propuesta de Dalmau. Colberg Toro no contestó llamadas de este periódico.

“Eso lo puedo decir de frente porque eso lo sabe el país completo. Tiene nombre y apellido y yo no le tengo miedo a Jorge Colberg. Quiero que lo sepa que yo no le tengo miedo. Él ha hablado de que se tire a la calle quien quiera correr y que se van a contar los votos, pues yo le digo hoy que así va a ser, que nos vamos a tirar a la calle y se van a contar cada uno los votos que de manera transparente vamos a velar por esos votos”, dijo.

Dalmau riposto diciendo que no tiene “ningún comentario sobre eso”.

También fue parco cuando se le preguntó sobre una posible candidatura a la gobernación en el 2024.

“Yo estoy diciendo que me hago disponible para candidatura de presidente del Partido Popular, si los populares así lo entienden. También estoy diciendo que no es momento de escoger candidatos. Es escoger miembros institucionales del partido”, dijo.

“Confundir el proceso ahora con un proceso de candidaturas distrae el propósito de unir el Partido Popular de cara a un nuevo ciclo electoral”, abundó Dalmau.

Maldonado lamentó que el pasado algunos populares hayan optado por callar quién le hace daño al PPD, aunque no quiso dar más nombres.

“Son varias personas que han estado siempre en el pasado con varios candidatos a la gobernación y realmente no tuvieron un resultado positivo, pero siempre se han mantenido ahí viviendo del Partido y eso es lo que no podemos permitir. Es triste ver cómo los procesos se trabajan de esta manera sin consultarse realmente dentro de la base del Partido Popular. Yo nunca he creído que la democracia es lo que estamos viviendo hoy de reunirse tres o cuatro personas y tomar una determinación a nombre de toda a una colectividad. Eso no puede ser. Claro que eso duele. Claro que hiere porque el Partido Popular no son tres o cuatro personas como siempre lo he dicho”, afirmó Maldonado.

“Un grupito de tres o cuatro personas que se encierran en un cuarto a tomar decisiones a nombre de la colectividad. Eso no es el PPD. El Partido Popular son todos los populares, todos los puertorriqueños que han defendido siempre y han creído en lo que nos enseñó (Luis) Muñoz Marín. Yo misma que tuve como maestro a (Rafael) Hernández Colón”, abundó.