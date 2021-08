El gobernador Pedro Pierluisi advirtió hoy, lunes, que no descarta expandir a otros renglones o sectores de la población la exigencia de estar vacunados como medida para atajar el aumento en la cantidad de contagiados con el COVID-19.

“No descarto medidas adicionales”, afirmó sin dar detalles.

Hasta el momento y mediante órdenes ejecutivas, el gobernador ha establecido que todos los funcionarios públicos deben estar vacunados contra el coronavirus para el 16 de agosto. La secretaria de la Gobernación, Noelia García, precisó que, supuestamente, de 113,264 empleados públicos, el 85% ya está vacunado contra el COVID-19.

Igualmente, Pierluisi exigió la vacunación compulsoria a los huéspedes y empleados de hoteles, paradores, hospederías y alquileres a corto plazo, incluyendo Airbnb, Vrbo y Join a Join.

Advertencia a los comercios

De paso, Pierluisi advirtió a los comerciantes que han decidido no exigir evidencia de vacunación o una prueba negativa contra el virus que puede tratarlos de manera distinta respecto a aquellos que sí exigen esos documentos a quienes le patrocinan.

“Estoy alertando que no necesariamente los voy a tratar igual. Así que están avisados. Estoy diciendo que no hace sentido que trate igual al que me está pidiendo prueba de vacunación y/o prueba negativa (que) al que meramente deja entrar y entra cualquiera (al establecimiento)”, explicó.

“Lo ideal es que todos (los comercios) pidan prueba de vacunación o prueba negativa. Si no lo hacen, la exposición es mayor en su establecimiento. Yo estoy monitoreando las estadísticas. En su momento, me reservo el derecho de hacer cambios en la manera en que estoy abordando el sector de las restaurantes y las barras”, agregó.

Pierluisi aseguró que diariamente está atento a las estadísticas de Salud. Recalcó que el factor que toma en consideración o que incide en sus decisiones es la cifra de personas hospitalizadas. Hoy, lunes, la cifra de hospitalizaciones están en 328. Esto representa un aumento de 32 pacientes en comparación con los datos del domingo y el número más alto en varios meses.

“Los contagios sí están en alza y lo que vemos -en gran medida- es que surgen por personas que no están vacunadas”, sostuvo.

“Si acaso lo que no descarto y que puede ser que ocurra es que siga expandiendo las medidas para propiciar vacunación. Por otro lado, estoy dando seguimiento a que quiero ver mayores incentivos para la vacunación. Tenemos fondos federales para ese proceso”, recordó el gobernador.

Desde junio pasado, el gobernador aprobó la separación de $10 millones en fondos federales para incentivar la vacunación.

A preguntas de El Nuevo Día, dijo que hoy precisamente sostuvo una reunión con su equipo de trabajo en la que exigió que “ya” esté en funciones un plan para incentivar la vacunación contra el coronavirus.

Adelantó que lo primero que quiere ver es un incentivo para las personas que ya se vacunaron.

“Primero quiero una rifa, una premiación, de gran envergadura, para todos los que se han vacunado porque quiero ser justo, que haya algún tipo de premio para los que ya se vacunaron”, dijo.

Asimismo, sostuvo que quiere un incentivo para los que no se hayan vacunado que pudiera ser de $100 como lo sugirió el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Pero recabó que las personas no esperen a recibir premios para acudir a vacunarse.

Preguntado sobre qué impide o ha provocado la demora en la activación de un plan de incentivos para la vacunación, el gobernador dijo que es “cuestión de logística”.

Protocolo inalterado

En cuanto al regreso a clases de estudiantes, pautado para el próximo 16 de agosto, en las escuelas públicas, Pierluisi dijo que el protocolo aprobado por el Departamento de Salud se mantiene inalterado. Sin embargo, recalcó que descansa en los criterios de Salud si decide hacerle enmiendas al documentos.

“Yo confío en los criterios de nuestro secretario de Salud y su equipo. Si deciden revisitar los aspectos de ese protocol estoy seguro que lo van a hacer de buena fe y con el mayor cuidado posible”, afirmó.

Destacó que el protocolo también establece que los directores escolares pueden hacer enmiendas a tono con las necesidades y el bienestar de sus escuelas.