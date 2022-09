En reacción a una manifestación convocada para estar tarde frente a La Fortaleza en que la que se convocó al público para llevar hasta los predios de la mansión ejecutiva los enseres averiados por los apagones recientes, el gobernador Pedro Pedro advirtió que colocarlos en la vía pública es un acto ilegal.

“No es legal tú depositar desperdicios en una vía pública así que se tomarán las medidas para que la vía esté despejada y no se afecte el tránsito vehicular y peatonal en el área”, sostuvo a preguntas de los periodistas.

La manifestación está convocada para comenzar a las 5:00 p.m. Previo a esa hora, varias calles permanecen cerradas en el Viejo San Juan, específicamente, la calle Del Cristo a la altura de la Catedral de San Juan y la Calle Fortaleza en dirección a la residencia del primer mandatario.

A Pierluisi se le cuestionó sobre el reclamo de algunas de las personas que se disponen a participar de la manifestación, quienes indicar que si él se viera afectado por el mal desempeño de LUMA Energy, también llevaría sus ensures averiados hasta las inmediaciones de La Fortaleza.

“Yo no puedo certificar si se han dañado o no. Puede ser que se hayan dañado. La Fortaleza, es mi residencia oficial, pero es una dependencia muy grande en la que pueden dañarse ensures. Yo no puedo certificar si ese ha sido el caso o no. Aquí sí tenemos una planta eléctrica para mantener las operaciones funcionando cuando se va la luz, que se va de cuando en cuando”, respondió el gobernador.

Respecto a la manifestación pidió respeto para los oficiales y a los que participen que cumplan con la ley.

“Yo respeto el derecho a la expresión. Los que sí le pido al pueblo es que, de igual manera, respeten la ley y el orden. Toda expresión debe hacerse conforme a la ley y el orden”, indicó.