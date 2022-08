Ante el reclamo del representante independiente Luis Raúl Torres para que el gobierno cancele el contrato con la empresa LUMA Energy, el gobernador Pedro Pierluisi dijo este miércoles que cancelarlo no es lo que procede sino fiscalizar a la empresa.

“Ante todo, yo lo que tengo que velar es porque tengamos un sistema eléctrico confiable, estable. Ese detalle no lo tengo a la mano. Esto no es como ‘cambia, cancela el contrato’. Eso no funciona así. El propio contrato establece que si hubiera un cambio, tiene que entrar en un período de transición para entonces después hacer otro requerimiento de propuesta para ver quién vendría a sustituir a LUMA. O sea, es que no conocen ni de lo que están hablando. Esto no es como que uno cancela, apaga el ‘suiche’ (interruptor) y a Dios que reparta suerte”, sostuvo Pierluisi, quien indicó que el contrato de LUMA Energy es a 15 años.

“Déjame volverlo a decir a ver si acaba de entenderse. Todos los que estamos en posición de fiscalizar a LUMA, lo estamos haciendo y lo tenemos que hacer”, dijo.

Reiteró que LUMA Energy es fiscalizada por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, La Fortaleza, la Junta de Supervisión Fiscal y la Legislatura.

Además, Pierluisi sostuvo que lo que corresponde es transformar el sistema energético y moverse hacia la energía renovable.

“Esa es la solución a largo plazo: energía renovable”, destacó.

El representante ha denunciado que el contrato actual con LUMA Energy es uno hasta noviembre y el que duraría 15 años, aún no ha sido firmado. Ante ese plenteamiento, el gobernador remitió cualquier queja del representante a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas.

“Sé que a cualquiera cuando se le va a luz o hay una interrupción es motivo de molestia, de gran molestia y lo primero que piensa al que le pasa eso es que cambien al que está a cargo, pero tienen que entender que eso no funciona así. Aquí lo importante es fiscalizar a LUMA”, recalcó.