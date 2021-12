El futuro del proyecto que extendería a Puerto Rico el Seguro Social Suplementario (SSI, en inglés) y mejoraría permanentemente el acceso a fondos Medicaid dependerá de los esfuerzos “continuos” que realice el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el liderato demócrata en el Congreso federal para lograr su aprobación, sostuvo hoy el gobernador Pedro Pierluisi.

“Todo depende de los esfuerzos continuos del presidente Biden y del liderato demócrata de convencer al senador (Joe) Manchin de que no se interponga, de que no cause que esta legislación tan abarcadora, tan beneficiosa para toda la nación, incluyendo a Puerto Rico, se vaya abajo. Yo espero que lleguen a un consenso con Manchin en algún momento”, expresó el primer ejecutivo.

El domingo el senador demócrata no apoyó el proyecto de reconciliación presupuestaria con la agenda social del presidente Biden, por entender que en medio de la inflación reciente no podría justificar su aprobación ante los residentes de su estado, Virginia Occidental.

Manchin no ha asumido una posición sobre los temas de Puerto Rico en esa medida, pero ha cuestionado el costo total de la legislación, que se calcula en por lo menos $1.75 billones (trillions en inglés).

El proyecto de ley con la agenda social de Biden era el vehículo para extender a los residentes de Puerto Rico, Guam, Samoa americana y las Islas Vírgenes estadounidenses, a partir de enero de 2024, el SSI, que beneficia a adultos mayores y discapacitados con limitaciones económicas.

La legislación también impulsa elevar a $3,600 millones anuales -un incremento de $600 millones anuales-,las asignaciones de Medicaid a Puerto Rico, con un aumento en el pareo federal por servicio médico de 76% este año fiscal federal y de 83% a partir del año fiscal federal 2023.