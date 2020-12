La gobernadora Wanda Vázquez Garced reveló hoy, domingo, que en noviembre pasado el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz le expresó su interés en ser designado juez asociado del Tribunal Supremo ante la vacante que habrá este mes tras la salida la jueza asociada Anabelle Rodríguez.

La revelación de la primera ejecutiva se produjo minutos después de que anunciara la designación de la jueza del Tribunal de Apelaciones Maritere Brignoni Mártir para jueza asociada del Tribunal Supremo y del Contador Público Autorizado Kermit Lucena Zabala para contralor de Puerto Rico.

“Sí, él me lo había expresado. A principios de noviembre tuvimos una reunión con relación a la extraordinaria que se iba a convocar con las medidas que yo quería discutirlas con él. En ese momento, una vez terminamos la reunión, él me preguntó si tenia ya el candidato para el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En ese momento le manifesté que sí que tenía la candidata, que era la licenciada Maritere Brignoni Mártir, así que ese nombre era conocido desde ese momento. Tuve la deferencia, de como presidente del Senado, comunicárselo. En ese momento, él me indicó que deseaba ser considerado para esa plaza, pero ya habíamos hablado que había una candidata”, reveló la gobernadora.

“Fue una conversación muy cordial. Estábamos hablando con relación a la sesión extraordinaria. Le expresé quiénes eran mis nominados para estas posiciones. Fue una conversación cordial. Eso (la expresión de Rivera Schatz de interés en el Supremo) surge al final de la conversación”, agregó.

El Nuevo Día pidió una reacción de Rivera Schatz, que al momento no ha contestado.

Mientras discurría la conferencia de prensa de la gobernadora, el presidente del Senado envió un comunicado en el que anunció que convocó a ese cuerpo para mañana.

“Esperaríamos, como yo estoy segura que espera el pueblo de Puerto Rico entero, es que se le dé la oportunidad para que ellos (los nominados) puedan presentar sus credenciales, sus cualificaciones y que en sus méritos sean evaluados”, sostuvo la gobernadora.

Recordó que quien tiene la facultad para designar es el gobernador de turno, a base de lo dicta la Constitución de Puerto Rico, cuando se le preguntó si había contado con el consejo de la Asamblea Legislativa.

Según ha trascendido, Brignoni actualmente no cuenta con los votos en el Senado para ser confirmada.

“Creo que sería altamente injusto con estos profesionales que trascienda que hay 8, 10 votos o que no tiene los votos”, sostuvo la gobernadora.

“Yo creo que no estamos hablando de unos nombramientos que se puedan ver livianamente. Estamos hablando de una jueza del Tribunal Supremo de Puerto Rico y de un contable público autorizado para la Oficina del Contralor, ambos puestos de rango constitucional”, dijo con énfasis.

Prácticamente al finalizar la conferencia, el presidente del Senado envió una comunicación en la que hizo constar que “quedan apenas seis días laborables para poder atender el grupo de 100 nombramientos iniciales en adición a los que anuncia hoy, pero someterá mañana”.

En un aparte con El Nuevo Día y tras el anunció de Rivera Schatz, la gobernadora dijo “ellos que breguen con su responsabilidad, yo con la mía”.

Brignoni Mártir dijo a preguntas de este medio que acudirá a reunirse con los senadores.

“Todo ese que ha podido trascender en términos de los votos pues yo desconozco en qué se basa esa información porque yo no he sido designada por la señora gobernadora. Ella acaba de hacer el anuncio y presumo que estará hacienda el nombramiento en la tarde hoy o mañana”, dijo.