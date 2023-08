El gobernador Pedro Pierluisi anunció este martes la asignación de $10 millones en fondos estatales para los municipios, con la intención de cubrir el 10% del pareo que corresponde al gobierno para las obras de reconstrucción relacionadas con el huracán Fiona, que son subvencionadas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

“Estoy proveyendo $10 millones para asistir a los municipios con el 10% requerido”, afirmó el primer ejecutivo en un aparte con la prensa, al participar en el evento Build Puerto Rico Reconstruction Summit.

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, indicó que el dinero será “suficiente” para cubrir el pareo de los proyectos en curso.

“Y, en la medida que tengamos que identificar recursos adicionales para los próximos años fiscales, para poder cubrir ese pareo y no detener la obra de esos proyectos, definitivamente, se va a hacer. Eso es prioridad”, enfatizó Marrero.

Los alcaldes habían planteado que estaban a la espera de algún auxilio porque no tienen dinero suficiente para asumir el pareo que exige FEMA por el costo de cada proyecto de reconstrucción, lo que, de no hallarse una solución, implicaría que áreas afectadas no serían reparadas.

Pese a que Marrero dijo temprano que aún esperaban la aprobación de la JSF sobre los fondos asignados, el director de la Oficina Central de Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), Manuel Laboy, dijo luego, a este medio que los fondos ya recibieron el visto bueno del ente a cargo de las finanzas públicas. Explicó que los $10 millones forman parte de una cuenta incluida en el plan fiscal certificado y el presupuesto aprobado para este año fiscal.

“Hay una cuenta que, todos los años, se autoriza en el presupuesto para ‘cost share’, así que la Junta lo autorizó”, sostuvo Laboy.

“El aval de la Junta ocurre cuando ellos certifican el plan fiscal y certifican el presupuesto”, agregó. No fue posible obtener comentarios de la JSF.

Laboy mencionó que, en esa cuenta, hay aproximadamente $45 millones y explicó que contiene dinero para pareo de proyectos que provienen del huracán María y ahora se autorizaron para los de Fiona.

Precisó que el dinero está en manos del COR3 y, en dos semanas, se dispone a hacer las guías para que los alcaldes puedan comenzar a solicitar los fondos.

A diferencia de lo que sucedió tras el azote del huracán María, el gobierno federal determinó que pagaría solo el 90% de los daños tras Fiona y que el restante 10% le correspondería al recipiente.

Además, FEMA estableció que, en el contexto de Fiona, un proyecto pequeño será todo aquel cuyo costo sea de $1 millón o menos, mientras que los proyectos grandes comenzarían en más de $1 millón.

La cifra es mucho más que el tope fijado para proyectos pequeños tras María, que fue de $123,100. Esto, aunque es positivo para los recipientes, representa un reto porque el 10% de $1 millón conllevaría una asignación de fondos superior.