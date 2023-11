El Departamento de la Vivienda impulsa el desarrollo de 23 proyectos de alquiler por 30 años –ya sea en estructuras nuevas o rehabilitadas–, con una capacidad para beneficiar a 10,170 personas en diversos puntos de la isla y a un costo promedio de $300,000 por unidad.

Para ello, Vivienda destinó $1,213 millones en fondos del Programa de Subvención para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, en inglés), pero, de esa cantidad, solo usará $706,885,583 para rehabilitar o construir las unidades en los 23 proyectos de interés social, que totalizarían 3,390 viviendas y deben estar listas en 2026, indicó el secretario William Rodríguez. Con el dinero sobrante, Vivienda se propone reconstruir o desarrollar, al menos, 753 unidades adicionales.

Además, el gobierno acogió el Programa Brecha CDBG-DR para Créditos Contributivos de Vivienda de Bajo Ingreso (LIHTC, en inglés), que permite que los desarrolladores reciban créditos contributivos federales por las obras.

Bajo el crédito proveniente del LIHTC, que es administrado por la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), se concedieron $594,901,660 para los 23 proyectos, según datos de la agencia. Rodríguez dijo que ese dinero se conjuga con los fondos CDBG-DR para pagar por las viviendas. “(Las dos partidas, CDBG-DR y los créditos contributivos federales) están juntos como un todo”, puntualizó en entrevista con El Nuevo Día.

Once de los 23 proyectos de alquiler sobrepasan los $200,000 por unidad y, entre estos, hay dos que exceden los $300,000, de acuerdo con la información provista por Vivienda.

Rodríguez reconoció el alto costo por unidad en algunos casos, pero argumentó que los desarrolladores se comprometen a tener esas residencias disponibles para alquiler por 30 años, y dijo es necesario que tengan una “reserva” para ello. Además, admitió que el valor de este tipo de proyecto ha aumentado.

Dos de 23 ya están listos

De los 23 proyectos, dos ya están listos: Sabana Village Apartments, en San Juan, y San Blas Apartments, en Coamo. El primero tuvo un costo por unidad de $69,380 por mejoras en las estructuras y, el segundo, que fue nueva construcción, alcanzó un valor por unidad de $172,724.63.

La lista de construcciones en proceso incluye el proyecto José Gautier Benítez (multifamiliar), en Caguas, a un costo de $234,699.43 por unidad; Hogar Mediavilla Negrón II, en Humacao, a $153,755.55; la égida José Gautier Benítez, en Caguas, a $167,712.40, y De Diego Village, en San Juan, a $207,978.72.

Pero esos valores, según los datos de Vivienda, superan los $300,000 cuando se toma en consideración cuánto cuesta mantener la vivienda en condición óptima por 30 años, lo que debe ser contemplado dentro de la subvención de CDBG-DR.

Vista del complejo San Blas Apartments, en Coamo. (Carlos Giusti/Staff)

“Lo que lo eleva es el costo de operación por proyecto, particularmente y, entre otras cosas, los costos de transacción, los estudios, el ‘site’ (lugar). Eso es lo que eleva el costo de estos proyectos”, puntualizó el secretario.

“No solamente es el costo de construcción, sino que hay unas reservas operacionales que están insertadas en ese costo, que no es lo mismo cuando digo cuánto me va a costar la casa de ‘single family’, sino que estos proyectos tienen unos costos, que están incluidos, que no solamente están atados al costo de construcción”, abundó.

¿Cómo optar por una de las viviendas?

Al cabo de 15 años, los desarrolladores participantes tienen la opción de salir del programa, pero el proyecto tiene que permanecer accesible los 30 años del contrato, informó Vivienda.

Una vez se finaliza la construcción, indicó Rodríguez, se crea una oficina en el lugar y se establece una página en internet para que las personas interesadas puedan solicitar la vivienda. Cualifican personas de bajos ingresos a moderados sobre la base de unas tablas, cuyos renglones varían por pueblo y el tamaño del inmueble. La renta es, por tanto, es segmentada, de acuerdo con la región geográfica y el número de cuartos y puede ir de los $273 (por un estudio) a los $600 (por una residencia de cuatro habitaciones). Además, el costo del inmueble no incide en las rentas que pagarán los inquilinos, confirmó la agencia.

A seis de los proyectos, que son parte de una primera fase de esta iniciativa –cinco de nueva construcción y uno bajo rehabilitación–, Vivienda indicó que se les concedieron créditos contributivos del 9%, que oscilaron entre $17 millones y poco más de $48 millones. A los restantes 17 proyectos, de una segunda etapa –10 de nueva construcción y siete en rehabilitación–, se les dio un 4% en créditos contributivos, de entre $6 millones y $43 millones.

Ambas fases están en construcción o en obras de rehabilitación. Los créditos se complementan con los fondos CDBG-DR, que en la primera etapa oscilaron entre $7 millones y $32 millones, y en la segunda fueron de $12 millones a $77 millones.

En la segunda fase, hay 25 unidades por rehabilitar en un complejo llamado San Sebastián Apartments, en San Juan, por el que Vivienda pagará $379,283.74 por unidad. En otro caso, de nueva construcción, se trabaja en 89 unidades en el proyecto Ensueño, también en la capital, por las que la agencia pagará $342,211.20 por unidad.

El riesgo del alquiler a 30 años

Rodríguez insistió en que, “por la naturaleza del andamiaje, que es creado por el mismo gobierno federal”, los proyectos son bastante complejos en cuanto a financiamiento y los créditos contributivos.

“Eso siempre encarece el proyecto. Pero, además, en ese proyecto de construcción, se toma en consideración la operación por los 30 años de vida que va a tener… la obligación que tiene el desarrollador de mantener esos proyectos para vivienda de interés social por 30 años”, sostuvo.

¿Y no es asumir el riesgo del desarrollador por reservar una unidad por 30 años para alquiler?, preguntó El Nuevo Día.

“Eso tiene, definitivamente, un peso en la ecuación, pero ciertamente es que se establecen unas reservas operacionales que están incluidas dentro del costo total”, reiteró Rodríguez.

El secretario de la Vivienda, William Rodríguez, dijo que lo que busca el gobierno es que se pueda garantizar una vivienda “buena y decente por los próximos 30 años para personas de ingresos bajos”. (Suministrada)

Precisó que la reserva –que varía según el costo de cada proyecto– es “para poder mantenerlo durante los 30 años”, entiéndase, que la unidad permanezca en condiciones óptimas para su alquiler durante ese período.

El secretario admitió que el programa acarrea un beneficio económico para los desarrolladores, pero aseguró que los recipientes de las unidades también se aprovechan de eso.

Cuestionado sobre las críticas al programa Brecha por usar fondos CDBG-DR para, supuestamente, subsidiar a desarrolladores –porque la unidad nunca será propiedad del beneficiario–, Rodríguez indicó que optaron por proyectos de renta acorde con los lineamientos federales.

“Ese es el formato. Es lo que ha dispuesto el gobierno federal como estructura entre el sector privado y el gobierno para poder ofrecer vivienda. Subsidia a la gente, y tiene que ser un ganar-ganar, tanto para el desarrollador como para la gente que va a vivir ahí durante los próximos 30 años”, declaró.

Ayuda Legal levanta críticas

La iniciativa, sin embargo, es cuestionada por la organización sin fines de lucro Ayuda Legal Puerto Rico, que sostiene que el gobierno, erróneamente, está enfocando el dinero federal de la reconstrucción de la isla en alquiler, en lugar de propiciar que la gente sea dueña de su vivienda.

Además, la entidad argumenta que el modelo acogido por el gobierno eleva drásticamente el costo de la vivienda de interés social y se dedica a subvencionar al desarrollador, sin garantías de un hogar permanente para los beneficiarios, pese a que había otras opciones.

La directora y fundadora de Ayuda Legal, Ariadna Godreau Aubert, opinó que, con la iniciativa, las personas pasan de ser dueñas de una vivienda a ser “inquilinas del Estado” y, además, “con una protección a estos desarrolladores”, ya que, según la abogada, a los interesados por una residencia se les da “una cubierta de solamente 30 años” y, después de ese período, “esa gente se queda sin vivienda”.

“Es decir, no es una solución permanente al tema de vivienda. No lo es, por diseño no lo es. No tiene garantías de que se va a quedar como una opción de vivienda asequible”, aseveró.

Igualmente, Godreau Aubert estimó que el gobierno pudo optar por otro modelo de ayuda para proveer vivienda asequible a la gente.

“Llevamos casi un año diciéndoles por qué no se cogen las viviendas que están en desuso y se le deja a la gente con el ‘voucher’, que es de hasta $200,000, usar parte para que las pongan en condiciones y así la gente pueda ocupar viviendas que están abandonadas, en desuso y las puedan usar”, expuso.