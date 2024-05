Gremio que representa a los empleados de la AAA decreta paro de 24 horas para el Día de las Madres

Maldonado Torres, no obstante, argumentó que los planes de reclasificación y retribución solo benefician a los empleados más jóvenes y no a los veteranos.

“El gobernador sabe, o debe saber, que eso (que los planes de reclasificación retribución atienden los aumentos salariales en la corporación pública) no es correcto, pues los planes no están diseñados para garantizar la justicia salarial. Por el contrario, estos planes sólo benefician a los empleados más jóvenes, mientras que los empleados de mayor antigüedad, y de mayor edad, no reciben aumento alguno. De hecho, el desarrollo de un nuevo plan de reclasificación y retribución para los empleados de la AAA se encuentra en sus etapas finales, pero lo cierto es que no beneficiará al personal con más de 18 años de experiencia, por lo cual nosotros entendemos que esto constituye discrimen por edad contra los empleados que llevan más tiempo en la AAA”, enfatizó el líder sindical.