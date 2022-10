Más de tres años luego de firmada la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019), decenas de agencias de gobierno y municipios continúan incumpliendo –total o parcialmente– con las exigencias más básicas del estatuto, de acuerdo con un informe preparado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

El 12% de las dependencias del gobierno central, por ejemplo, no ha nombrado el mínimo de tres “oficiales de información” que se requiere en la ley para dar trámite a las solicitudes que puedan someter desde ciudadanos en su carácter individual hasta miembros de la prensa en el ejercicio periodístico. En el caso de los 78 municipios, había 19, al momento de la preparación del documento, que no habían designado sus oficiales de información o ni siquiera habían respondido a las peticiones presentadas por el grupo de estudiantes de Derecho que colaboró con la investigación.

Entre los 59 municipios que habían cumplido con al menos una de las designaciones, 53 lo hicieron luego de comenzar a recibir las peticiones, subraya el informe. Siete de los ayuntamientos cuentan con dos oficiales y ocho con solo uno, si bien la Ley 141 requiere una dispensa justificada para variar la cifra de funcionarios.

“Hubo mucha buena voluntad de los municipios y lo decimos en el informe, porque querían cumplir, logramos que la gran mayoría cumpliera. Nosotros le dábamos la opción de certificar que estaban en incumplimiento, y eso bastaba para (nuestras) estadísticas, pero preferían pasar por el ejercicio de nombrarlos”, planteó Carlos Ramos Hernández, abogado del CPI que lideró el proceso de recopilación de datos. Si bien muchos ayuntamientos atribuyeron el incumplimiento a la emergencia por el COVID-19, el licenciado Ramos Hernández y las estudiantes que estuvieron encargadas de comunicarse directamente con los municipios recalcaron que, en esas conversaciones, quedó en evidencia el desconocimiento sobre la existencia de la Ley 141 o el hecho de que esta aplicaba de igual forma a los gobiernos locales.

En el gobierno central, la Comisión Apelativa de Servicio Público y el Sistema de Retiro de Maestro son las dos agencias que al día de hoy han fallado en designar oficiales de información.

Sin embargo, el incumplimiento de las dependencias públicas con el mandato constitucional de acceso a la información trasciende la lentitud en la designación de funcionarios para servir como oficiales de información, trámite que todas las entidades debieron haber completado para febrero de 2020, seis meses después de firmada la Ley 141.

Por ejemplo, además de designarlos, las agencias están obligadas a publicar en sus portales cibernéticos los nombres e información de contacto de estos oficiales, pero solo un 39% de las dependencias lo han hecho. Asimismo, solo el 26% de las agencias del gobierno central había producido los informes mensuales requeridos sobre las solicitudes de información tramitadas al amparo de la Ley 141, mientras que el 18% los había hecho disponibles en la web. Unas 16 agencias prepararon o actualizaron estos informes luego de recibir solicitudes del CPI entre junio y septiembre de este año.

Muchos de estos informes, no obstante, obvian precisar si las solicitudes recibidas han sido concedidas o denegadas. El Departamento de Justicia, que, según Ramos Hernández, cuenta con los informes más detallados, ha denegado de manera total o parcial 35 de las 67 solicitudes que ha recibido bajo la Ley 141.

De otro lado, algunas entidades, como el Instituto de Cultura Puertorriqueña, han creado formularios que los solicitantes deben llenar al pedir información bajo la Ley 141, pese a que el estatuto no dispone ese tipo de reglamentación.

La capacitación de los oficiales de información es otra de las preocupaciones que se desprenden del informe del CPI, toda vez que no parece existir un criterio uniforme para la preparación de los funcionarios que asumen esta función. De una muestra de 22 agencias a las que el CPI pidió detalles sobre los adiestramientos ofrecidos, tres indicaron que habían cumplido y otras 10 capacitaron a sus oficiales de información posterior a la solicitud.

“La Oficina del Gobernador no ha ofrecido un adiestramiento a sus propios Oficiales de Información porque estiman que la ley o es clara en cuanto a ese asunto. Por el contrario, optaron por incluir a unos de los Asesores Legales del Gobernador como parte de los Oficiales para que instruya a los demás funcionarios ‘de manera informal y continua’”, lee el informe del CPI, que destaca que algunas agencias han recurrido a bufetes externos para la capacitación de sus oficiales de información. Entre los municipios, solamente Cidra certificó haber adiestrado a sus encargados de tramitar solicitudes de información.

PUBLICIDAD

La Ley 141 exige que, de los tres oficiales de información, al menos dos sean empleados de carrera, pero los datos provistos imposibilitaron establecer si existe o no cumplimiento en esa área. Entre los oficiales designados, aparecieron abogados, relacionistas y oficiales de prensa, personal de recursos humanos, ayudantes especiales, auditores, sargentos de la policía municipal, un vicealcalde, secretarias ejecutivas y un chofer del alcalde.

Hoy, precisamente, el CPI presentó una demanda contra el Departamento de Educación, el Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de la Vivienda, que no respondieron a las solicitudes sobre los informes mensuales ni los adiestramientos de sus oficiales de información. Además, la organización presentó una demanda separada contra 16 municipios que nunca certificaron si cuentan con oficiales de información: Añasco, Arroyo, Camuy, Fajardo, Florida, Guayanilla, Jayuya, Lajas, Maunabo, Río Grande, Santa Isabel, Toa Baja, Trujillo Alto, Utuado, Yabucoa y Yauco.

La Ley 141 fue firmada el 1 de agosto de 2019 por el exgobernador Ricardo Rosselló, en uno de sus últimos actos oficiales previo a renunciar tras varias semanas de protestas masivas en su contra, a pesar de la oposición de gremios de prensa y organizaciones que defienden el derecho de acceso a la información. Actualmente, la Cámara de Representantes tiene ante su consideración el Proyecto 1303, que enmienda la Ley 141 y deroga la Ley 122-2019, conocida como la Ley de Datos Abiertos.

Ramos Hernández puntualizó que el Proyecto 1303 recortaría de 10 a cinco días el término para que la agencia produzca la información solicitada y al mismo tiempo crearía la posición del coordinador de acceso a la información pública, que velaría por el cumplimiento de las políticas de transparencia.

“Toda información que el gobierno tenga se presume pública, no confidencial. Se presume que cualquier ciudadano, sin tener un motivo particular ni cumplir con mayores exigencias, simplemente puede solicitar a la agencia que sea la información que entiende pertinente conocer. Si el gobierno entiende que esa información, por alguna de las razones que el tribunal ha reconocido, no debe ser entregada, es responsabilidad del gobierno establecer por qué”, dijo el periodista y abogado Oscar Serrano, coordinador del Programa de Transparencia del CPI.