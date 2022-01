El retiro digno para los policías que se acordó entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno de Puerto Rico incluye la inyección de $850 millones para equiparar el dinero que reciben los oficiales por su jubilación al 50% del salario base de $2,300 mensuales, indicó el presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa.

“Se acordó con la Junta hacer una aportación del gobierno de Puerto Rico -bajo la Ley 106 del 2017- para asignarle $850 millones al retiro digno de los policías. Esto significa que, por ejemplo, un policía tiene un 30% de pensión, pues se le hace una aportación que lo equipara a un 50% de lo que era su salario. Esto aplicará para todo policía retirado de agosto del 2020 en adelante”, explicó Figueroa, quien participó de la reunión -efectuada ayer- en la que la JSF y el gobierno acordaron detalles del Plan Fiscal que incluyeron el retiro digno de los uniformados así como alza salarial para otros funcionarios del gobierno.

“La aportación del gobierno será por 15 años y de manera recurrente, según lo que se acordó”, agregó el líder sindical.

El plan fiscal especifica que busca hacer justicia a futuros retirados. Ahí se incluyen $864 millones para ese fin. De esa cantidad, destina $5 millones para proveerle plan de salud a los policías retirados que no tienen Medicare. Otros $20 millones son para el Fondo de Pensiones de la Orquesta Sinfónica. Esto deja a los policías con $850 millones para su retiro digno.

Respecto al Seguro Social, al que no cotiza la mayoría de la Policía, particularmente los retirados porque es un beneficio de reciente adquisición, Figueroa dijo que ese es un asunto que deberá resolver el gobierno con las autoridades federales.

“Ahí aplican leyes federales y eso debe ser discutido en Washington. La cuestión del Seguro Social es una cosa complicada. Ahí la Junta no se puede meter”, afirmó Figueroa.

Los policías arreciaron desde agosto del año pasado su reclamo por un retiro justo luego de que fueran afectados por varias leyes de reciente creación. La más reciente de esas leyes fue la Ley 81-2020 que la JSF no avaló.

La Ley 81-2020, “Ley para Proveer un Retiro Digno para los Miembros del Sistema de Rango de la Policía”, fue firmada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced y pretendía revertir algunos de los recortes que le aplicaron a las pensiones anuales de los jubilados de la Policía. Sin embargo, la JSF frenó la aplicación de la medida, por considerar que incumplía con el Plan Fiscal certificado.

Pierluisi había dicho en reiteradas ocasiones que estaba buscando un vehículo para cumplir con el retiro digno de los policías.

Tomaba en consideración que unos 902 policías -aún activos, pero próximos a jubilarse- están sujetos a la Ley 447 del 15 de mayo de 1951, según enmendada, y a la Ley 1 del 16 de febrero de 1990, según enmendada. El estatuto 3 del 2013 modificó la Ley 447 y la Ley 1. Provocó que algunos policías recibiesen una pensión equivalente a menos del 30% de su salario. Esto representa un recorte de más del 40% de la pensión que les fue prometida al momento de su ingreso a la Policía. A su vez, la Ley 3-2013 también les quitó la contribución mensual de $100 para un plan médico.

Pierluisi -como parte del plan fiscal- logró la asignación de $170 millones para proveerle el plan de salud del gobierno a todo policía retirado que no tenga cubierta médica. Sin embargo, Figueroa advirtió que ese beneficio solo estará disponible para “los policías que cualifiquen”.

De paso, recordó que el año pasado el gobierno convocó a los uniformados jubilados a una feria en el Centro de Convenciones para auscultar si cualificaban para el plan de salud del gobierno. “Eran pocos los que cualificaban”, dijo el líder sindical.

Cuestionado si estaba satisfecho con el retiro digno logrado entre la JSF y el gobierno, Figueroa sostuvo “siempre he dicho que un plato vacío no es nada pero dos habichuelitas pueden marcar una diferencia. El plato no está vacío. Realmente me alegro mucho porque es una situación garantizada con leyes por los próximos años”.

“Pero me preocupan los que se fueron después de la Ley 3 para acá. Los que se fueron antes de agosto del 2020 que fueron víctimas del efecto de la Ley 3 esos están sin nada”, agregó.

Estimó que entre 2,000 a 3,000 policías retirados se quedarían sin el beneficio del retiro digno.