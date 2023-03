Aunque no estará presente en el mensaje de situación del Estado, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González dijo este lunes que el gobernador Pedro Pierluisi debería incluir en su alocución los temas de seguridad pública ante la escalada en la criminalidad y la fragilidad del sistema energético para el que se destinaron fondos federales que aún, en su mayoría, no se ha gastado “ni siquiera el 10%”.

En entrevista con El Nuevo Día, González sostuvo que la semana pasada se excusó con el gobernador porque no podrá asistir al mensaje que será mañana, martes, con la participación de 215 invitados de La Fortaleza.

“Me excusé la semana pasada porque el Congreso de los Estados Unidos está en sesión. Vine el sábado (a Puerto Rico). Me voy hoy y estoy en Washington esta semana”, apuntó.

“Es la semana antes de receso y, por lo tanto, se están atendiendo las asignaciones de fondos y presupuesto federal”, abundó González.

El gobernador anticipó ayer, domingo, mediante un comunicado de prensa, que en su mensaje abordará los temas de desarrollo económico, justicia social, reconstrucción y calidad de vida. Al preguntársele a González si el primer ejecutivo debía expresarse respecto a otros temas, la comisionada residente mencionó varias posibilidades.

“Creo que son temas medulares en este momento, pero creo que el asunto de seguridad pública y cómo vamos a atajar el que próximamente se retire un gran número de policías es importante. Estoy segura que esto está en sus planes al igual que el tema energético”, destacó.

“En el tema de seguridad pública, ¿cómo se está manejando? Yo creo que ha habido una alta incidencia criminal en los últimos meses. Es una preocupación que tienen todos los ciudadanos y yo creo que debe ser parte de los temas a considerar”, agregó.

Respecto al tema energético, González, a diferencia de Pierluisi, dijo “seguimos viendo las interrupciones en el sistema eléctrico”.

“Se ha hablado de las contrataciones, de generación, pero no se ha gastado ni se ha obligado ni siquiera el 10% de los fondos asignados en la parte energética. Creo que todos debemos saber dónde estamos, qué pasa y en qué áreas se necesita más tiempo”, afirmó González.

Pierluisi, en entrevista con este diario la semana pasada, se expresó confiado de que en menos de tres años, las fuentes renovables sostendrán el 40% del sistema, tal como manda la ley. Además, sostuvo que hay 42,000 hogares interconectados a la red de LUMA Energy con sistemas de energía renovable, y que el operador mensualmente autoriza la interconexión de 3,000 clientes adicionales.

Al momento, de los $9,500 millones que asignó la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para la red eléctrica tras el huracán María, solo hay desembolsos por $213.7 millones, lo que representa apenas el 2.3% de las asignaciones totales, incluso por debajo del 4.9% que registran el gobierno, municipios y organizaciones sin fines de lucro en promedio, según datos de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).

González dijo que pese a ese desempeño, “no se está hablando en estos momentos” de la posibilidad de desobligar fondos federales asignados a la isla “porque todavía hay tiempo para utilizarlos”.

La secretaria del Departamento de Energía federal, Jennifer Granholm, está, desde hoy lunes, de visita en la isla nuevamente. El gobernador dijo que la funcionaria federal está observando lo que se está haciendo y atendiendo alguna área que no haya cubierto su administración.

“Sin embargo, parte de la burocracia federal y estatal no han hecho que se vea la mejoría en la parte eléctrica. De hecho, tenemos ahora unos generadores que trae FEMA a Puerto Rico. La pregunta es cuándo comienza la construcción de plantas generatrices la inversión del dinero que se está haciendo. No solamente puede ser en placas solares. El pueblo de Puerto Rico necesita un sistema que sea confiable y robusto. Para eso fue que se aprobaron los fondos, además de otras tecnologías. No hemos visto, por la parte federal, cuál va a ser la instrucción a ese efecto y si ya Prepa y LUMA sometieron los planes para esto”, indicó González.

Cuestionada de si estaba satisfecha con el desempeño de LUMA Energy cargo de la transmisión y distribución de la red eléctrica, la comisionada residente manifesto su insatisfacción.

“Yo creo que hay una insatisfacción todavía con la parte energética. Cuando tú tienes interrupciones en el servicio eléctrico en tu negocio o en tu residencia, se trastoca todo el andamiaje de desarrollo económico. Claro, ya pasaron los huarcanes, han ido reparando muchas de las áreas, pero todavía no teemos un sistema 100% robusto ni confiable”, sentenció.

Recordó que la temporada de huracanes debe comenzar en unos meses “sin saber todavía cuándo se instalan nuevas plantas (generatrices) en Puerto Rico”.

El Negociado de Energía adjudicó, el año pasado, 18 proyectos de gran escala que pueden sumar a la red unos 844 megavatios (MW) de energía solar y alrededor de 200 MW de almacenamiento, y actualmente evalúa propuestas para una segunda fase que añadiría 1,000 MW de capacidad y 500 MW de almacenamiento.

No obstante, las licitaciones, que el Negociado dividió en seis fases, se encuentran retrasadas, pues el calendario original proyectaba que la última solicitud de propuestas se publicaría este verano.