Jenniffer González buscará respuestas sobre el estatus de las escuelas previo al inicio a clases

“Mañana (martes), yo misma voy a ir al Departamento de Educación a ver el estatus (de las escuelas) porque, a mí, no me gusta que me cuenten por Power Point”, señaló la gobernadora, a su arribo al Coca Cola Music Hall para participar de la tradicional entrega de regalos del Día de Reyes.

Nuevas designaciones

Aunque anticipó que hará nuevas nominaciones este martes, la gobernadora no soltó prenda sobre quiénes serán los designados ni para qué cargos. “No voy a adelantar nombres. Yo he estado evaluando (personas), me he estado reuniendo con personal para distintas cosas, algunos para asesores u otro tipo de cargos...”, expuso.